Le vediamo sui red carpet (tappeti rossi) che contano, splendide cinquantenni che sfoggiano un fisico impeccabile o con pochissimi difetti. Certamente toniche e di recente molte star internazionali rivelano con grande orgoglio di non ricorrere a trattamenti chirurgici o particolari ed estenuanti trattamenti di bellezza. Sembrerebbe infatti che uno stile alimentare sano e la pratica di sport basterebbe a rendere tante donne bellissime nonostante gli “anta”.

In particolare, ci sono degli sport indicatissimi per scolpire e rendere toniche le gambe a tutte le età. Lo suggeriscono i personal trainer di lunga esperienza che lavorano in palestra. Tra l’altro non è difficile intuirne la valenza perché in generale gli effetti benefici di qualsiasi sport si rendono visibili da sé.

4 sport da praticare per avere gambe da sogno e perfette anche in età

Uno di questi è l’acquabike che si sostanzia nell’utilizzo della bici in acqua. È facilmente intuibile quanti benefici possiamo ricavare dalla combinazione del ciclismo con i benefici snellenti e anticellulite dell’acqua. Si attiva la circolazione del sangue e la pressione che esercitiamo per pedalare agevola il drenaggio.

Nuotare con le pinne

Forse ad una certa età non le usiamo più non foss’altro per una certa pigrizia. Le pinne invece potrebbero fare la differenza perché i muscoli della parte inferiore del corpo subiscono sollecitazioni grazie alle pinne. Mettiamo più forza sulle gambe anziché sulle braccia e questo aiuta a scolpire e rendere più sottile gli arti inferiori.

Body Balance

Il terzo dei 4 sport da praticare per avere gambe da sogno e perfette anche in età è il body balance. Si tratta di un misto tra pilates, yoga e rafforzamento muscolare che permette di agire sulla nostra flessibilità e aiuta quindi i muscoli delle gambe.

Pattinare

Stentiamo a crederci ma molti coach suggeriscono anche di pattinare per tonificare le gambe. E sicuramente è la pratica più divertente tra le altre che concilia il movimento alla distensione e al maggiore svago mentale. Adottiamo le protezioni necessarie ovviamente e soprattutto, se non sappiamo pattinare, impariamo prima con le dovute accortezze. L’uso dei rollerblade mette sotto sforzo tutto il corpo e trasforma con delicatezza il grasso in massa muscolare. Perfetto quindi per gambe da sogno. Ovviamente se abbiamo problemi seri di equilibrio, vertigini o altro meglio evitare. Chiediamo sempre consiglio ad un coach o al nostro medico curante. Però se siamo già abbastanza avvezze allo sport in generale e magari facciamo pure jogging, potremmo ancora essere in grado di muoverci su rotelle. Un vero riscatto contro l’avanzare degli anni.

Un consiglio per gambe da sogno

Per vedere risultati dobbiamo eseguire lo sport che scegliamo almeno due volte a settimana e dobbiamo essere costanti. L’azione sporadica e occasionale può essere piacevole ma senza alcun impatto sulla tonicità di gambe e cosce. Ancora prima di iniziare qualsiasi sport informiamo il nostro medico che saprà darci ragguagli e suggerimenti specifici soprattutto se soffriamo di qualche patologia cronica.