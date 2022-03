Non sempre siamo così fortunati da mantenere il nostro servizio preferito di bicchieri di vetro intatto per anni. Tra distrazioni e imprevisti qualche pezzo nel tempo va a finire irrimediabilmente nel cestino. La difficoltà è poi riutilizzare gli altri sopravvissuti a tavola, soprattutto quando dobbiamo apparecchiare per amici e parenti e vogliamo che tutto sia perfetto.

In realtà, sarebbe un vero peccato gettare via quelli spaiati, perché potrebbero diventare un complemento d’arredo originale da tenere in casa, senza sprecarli inutilmente.

4 semplici idee per decorare i bicchieri di vetro per riciclarli in casa e personalizzarli con creatività

Esistono varie tecniche e possibilità per abbellire i nostri bicchieri e renderli degli oggetti originali, che tutti invidieranno.

Se, ad esempio, abbiamo degli smalti per le unghie che non usiamo più, potranno essere utili per dipingere la superficie o il fondo del bicchiere e metterlo in mostra. Potremo sfruttarlo come portacandela, come portapenne, come piccolo vaso per le piante oppure in bagno per riporre spazzolini o spazzole.

Usiamo un semplice piattino di carta dove mescolare grossolanamente gli smalti e creare delle sfumature, con un pennello applichiamo il colore sui bordi o sul fondo.

Anche il decoupage potrebbe essere una soluzione per dare sfogo alla fantasia e trasformare un semplice bicchiere in un oggetto raffinato e particolare. Trattiamolo prima con dell’alcol e poi stendiamo il tessuto all’interno o all’esterno, in quest’ultimo caso sarà più semplice e veloce lavorare. Potremo poi poggiarlo su un mobile di casa, all’esterno nel terrazzo o in giardino per creare un’atmosfera d’altri tempi, con una candela.

La tecnica delle decorazioni a rilievo è molto raffinata e assicura dei risultati di grande effetto. Prendiamo un foglio di carta e inseriamolo, a cono, dentro il bicchiere, per prendere le misure e stabilire i disegni da fare, segnando con la matita il bordo del bicchiere. Estraiamo il foglio e disegniamo delle decorazioni, o stampiamole da internet se non siamo molto bravi. Inseriamo nuovamente il foglio dentro il bicchiere e usiamo le tracce precedentemente segnate per applicare la pasta per vetro. Lasciamo asciugare per un’ora e ricordiamo di non lavare in lavastoviglie, altrimenti potrebbe rovinarsi.

Stencil

L’ultima delle 4 semplici idee per decorare i bicchieri di vetro è molto veloce da eseguire e ci vorranno pochi minuti per realizzare un pezzo originale e unico.

Infatti, se useremo gli stencil, non dovremo preoccuparci di avere una mano ferma mentre disegniamo o dipingiamo. Trovarli non è poi così difficile, possiamo rivolgerci presso negozi specializzati o semplicemente recuperare quelli più belli online.

Assicuriamoci che le misure si adattino al nostro bicchiere e ritagliamoli. Con dello scotch di carta fissiamoli sul bicchiere e usiamo delle vernici per vetro per colorare l’interno degli stencil. Il risultato finale sarà di sicuro successo e non vorremo più gettare via i nostri bicchieri di vetro.

