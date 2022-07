Ogni notte dormiamo sonni tranquilli nel nostro letto, ma il materasso, nonostante le lenzuola, può sporcarsi facilmente. Eliminare le macchie dai tessuti è un lavoro che facciamo ogni giorno, ma quando sono materassi e cuscini a sporcarsi il discorso diventa più difficile. Sfortunatamente, non tutti i materassi sono sfoderabili e questo potrebbe complicare le cose. Tuttavia, fare questa pulizia periodicamente è necessario, perché ci permetterà di mantenerli a lungo. Fortunatamente, possiamo ricorrere a semplici trucchi per smacchiare i cuscini e i materassi. Oggi vogliamo concentrarci proprio sui materassi. La maggior parte di questi sono fatti in lattice o in memory foam. Il metodo di pulizia da usare dipende dal materiale in cui è fatto il materasso e se sia sfoderabile o meno.

4 rimedi naturali per pulire il materasso ingiallito e macchiato in lattice o memory anche non sfoderabile

Per togliere macchie da un materasso in memory foam possiamo usare una miscela di acqua e aceto. Basterà unire mezzo bicchiere d’acqua e mezzo di aceto bianco e vaporizzare questa soluzione sulla macchia. Lasciamola agire per un paio di minuti e con un panno in microfibra strofiniamo delicatamente sulla macchia. Questa soluzione è utile contro macchie generiche e materassi ingialliti. In caso di macchie di sangue, invece, è utile l’acqua ossigenata.

Ne basteranno davvero poche gocce per eliminare tracce di sangue dal materasso. Anche in questo caso, rimuoviamo le macchie usando un panno in microfibra. In alternativa, uniamo 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 di olio di timo a 200 g di bicarbonato. Distribuiamo questo composto sul materasso e lasciamolo agire per 6 ore. Questa miscela renderà di nuovo pulito e profumato il nostro materasso.

In lattice

È opportuno cercare di bagnare il materasso in lattice il meno possibile, per evitare che l’umidità danneggi il tessuto. Per questo motivo, dobbiamo agire con attenzione. Creiamo una soluzione di acqua e limone. Aggiungiamo il succo di un limone a mezzo bicchiere d’acqua. Immergiamo un panno in microfibra in questa soluzione, strizziamolo per bene e passiamolo con movimenti circolari sul materasso da sbiancare e smacchiare. A questo punto, aspettiamo che il materasso sia completamente asciutto prima di utilizzarlo. La soluzione migliore è lasciarlo in un ambiente molto arieggiato ma senza esporlo alla luce del sole.

E se non si sfodera?

Purtroppo, alcuni materassi non sono sfoderabili. In questo caso, possiamo ricorrere a due prodotti naturali: bicarbonato e tea tree oil. Basterà versare 5 gocce di tea tree oil su 250 g di bicarbonato e cospargere questo prodotto sul materasso da pulire. Lasciamo agire il prodotto almeno per mezza giornata e poi spazzoliamo la superficie con delicatezza. Infine, rimuoviamo i residui con l’aspirapolvere. Bastano questi 4 rimedi naturali per pulire il materasso ingiallito e macchiato in modo efficace, senza ricorrere a prodotti chimici magari costosi.

