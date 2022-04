Morbidissimo, buono da leccarsi i baffi, veloce da preparare ed anche economico. Insomma, cosa chiedere di più? Il ciambellone più soffice del Mondo esiste e sta impazzando sul web ormai già da qualche tempo. Ideale per la colazione, perfetto dopo pranzo e incredibilmente buono anche a merenda, questo dolce è l’asso nella manica che ci salverà sempre in cucina. Un dolce da copiare assolutamente e da mettere accanto ad altre ricette furbe. Ad esempio, la ricetta della torta di mele della nonna, un grande classico dal fascino intramontabile. Per stupire gli ospiti in modo semplicissimo, invece, ecco la torta originalissima che sembra un gomitolo di lana e che ha spopolato sul web.

Questa sera, invece, presenteremo il ciambellone più soffice del Mondo. I bambini impazziranno e gli adulti resteranno piacevolmente colpiti dalla semplicità e dalla velocità della ricetta. Si chiama ciambellone di Adelaide e utilizza ingredienti che abbiamo quasi sempre in dispensa.

Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 uova;

250 g di farina tipo 00;

250 g di zucchero;

130 ml di acqua;

130 ml di olio di semi di girasole;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

1 pizzico di sale;

2 cucchiai di cacao amaro in polvere;

2 cucchiai di rum (facoltativo).

È il ciambellone più soffice del Mondo ed è per questo che tutti stanno rubando la ricetta, un dolce semplice ma super goloso. Procedimento

La preparazione di questo dolce è facilissima. Innanzitutto, bisogna lavorare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Poi, aggiungere anche un pizzico di sale e versare l’acqua e l’olio a filo, sempre mescolando. A questo punto, chi desidera un gusto più deciso, può aggiungere anche il rum. Quest’ingrediente, invece, può essere tranquillamente evitato, magari in presenza di bambini.

Successivamente, setacciare la farina e unirla al composto. Procedere allo stesso modo anche con il lievito in polvere.

Amalgamare con cura tutti gli ingredienti. Poi, versare circa i due terzi del composto in una tortiera rivestita da carta da forno. Aggiungere il cacao in polvere all’impasto non utilizzato. Mescolare e versarlo nella tortiera, vicino alla parte bianca.

È il ciambellone più soffice del Mondo e, come abbiamo visto, si prepara in 10 minuti.

A questo punto, con la punta di un coltello creare dei disegni concentrici, delle decorazioni tra la parte bianca e quella al cacao. Una volta ottenuto un effetto marmorizzato, non ci resta che far cuocere. Infornare e far cuocere alla temperatura di 180°C per circa mezz’ora.

