4 migliori frasi inedite per augurare buon compleanno in modo davvero sensazionale mai viste prima

Augurare un buon compleanno risulta facile con la semplice parola “auguri” o la frase fatta “auguri di buon compleanno”. Ma quando vuoi dare il tuo migliore augurio in modo sensazionale e originale, non sempre vengono a galla idee. Ecco perché abbiamo riportato delle frasi di auguri di buon compleanno inedite, che non trovi da nessuna parte.

Quali sono le migliori frasi per auguri di buon compleanno? Quelle che emozionano, logicamente. Ecco come augurare buon compleanno in modo originale, unico ed esclusivo, che stupiranno tutti. Gli auguri si possono fare con delle parole divertenti o che emozionano tanto, insomma, per far star bene il/la festeggiato/a.

Scopri 4 migliori frasi inedite per augurare buon compleanno che non trovi da nessuna parte

La prima frase per augurare buon compleanno ad una persona cara, come un amico o una amica:

“Insieme ci siamo divertiti tanto, ma ti auguro di gioire con me altrettanto, nel bene e nel mare, con felicità e risate, perché la vita è un sorridere continuo. Auguri di buon compleanno, amico/a mio/a e che sia il giorno migliore di sempre, che dà il via a tanti altri ancor più eccellenti. Divertiti, per tutta la vita.”.

Ecco la seconda per bambino/a:

”Oggi, in questo magico giorno del tuo compleanno, sei un bimbo/a che merita tante coccole e felicità, perché sei unico/a. Ti accompagnerò in ogni tuo passo nel cammino della tua vita. Conta sempre su di me, e anche tu apri il tuo cuore agli altri, così come io faccio con te. Spero che potrai cogliere la vita meglio di prima a partire da ora. Buon compleanno e divertiti.”

Oppure, le seguenti parole, in linea generale, sono per tutti:

“Ridiamo insieme? Continuiamo a farlo e divertiamoci come non mai poiché il brivido dopo una risata ti offre una soddisfazione. Questa non è solo una frase che augura un buon compleanno a te, ma è un pensiero per farti felice, ora e per sempre. Quando mi pensi, spero che sorriderai: immaginami sempre pronto/a a braccia aperte verso di te, a volerti bene. Ti abbraccio, per l’intera esistenza.”

Qual è la frase migliore per augurare un buon compleanno ad un partner? “Amore, una parola, un sentimento forte, è questo che sei tu, per me. Oggi è il tuo giorno speciale, di festa. Voglio augurarti il più bel compleanno di sempre, ed io sono qui, felicemente insieme a te.”

Perché farli con frasi?

Le parole e le frasi giuste per augurare un felice compleanno sono volte a dare un vero e proprio augurio al festeggiato, in modo totalmente alternativo dal solito modo, ossia dalla ripetitiva frase di auguri di buon compleanno. Sono parole che scritte bene lasciano un segno profondo nella mente.

Sappi che le frasi elencate sono inedite e i testi sono autentici e originali. Per cui nessuno le ha mai utilizzate prima. Quindi, ecco 4 migliori frasi inedite per augurare buon compleanno.

Vorresti fare un regalo? Usa una di queste quattro frasi per augurare un bellissimo compleanno in una busta con firma, da tenere come ricordo. È una idea unica, tra l’altro.