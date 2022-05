4 lavori per guadagnare da 1.500 euro in su al mese e non è richiesto il supermaster o la laurea

Avere uno stipendio assicurato che superi i 1.500 euro al mese, è diventato essenziale per vivere decentemente in Italia, soprattutto di questi tempi.

Le spese sono aumentate tantissimo, l’inflazione ha superato il 7%, le bollette hanno subito dei rincari tra il 30 e il 40% e, purtroppo, tante attività stanno chiudendo.

In un momento così delicato avere un lavoro stabile, guadagnare una retribuzione superiore alle 1.500 euro al mese, soprattutto se si ha una famiglia, è essenziale per costruire una propria serenità.

In questo articolo esamineremo 4 lavori per guadagnare da 1.500 euro in su al mese: pizzaiolo, cuoco, banconista e camionista.

Scendiamo nei dettagli.

Il primo dei 4 lavori per guadagnare da 1.500 euro in su al mese è il cuoco

La retribuzione di un cuoco può variare moltissimo perché dipende prima di tutto dall’esperienza acquisita e dal luogo (inteso come nazione, ma anche come città) in cui si lavora.

Un cuoco mediamente esperto che lavora in una città del Sud, può guadagnare sino a 1.500 euro al mese. In alcune città italiane, la retribuzione di un cuoco può arrivare anche a 4.000 euro. Nelle grandi città del Nord, come Milano, un cuoco mediamente esperto può arrivare a guadagnare anche 2.000, 2.500 euro al mese, uno chef esperto può guadagnare più di 4.000 euro.

A livelli più alti, ovviamente, si guadagna molto di più. Un Executive Chef di fama mondiale può guadagnare anche oltre 10.000 euro.

Se cucinare è la propria passione, se diventare uno chef è il proprio sogno, si può arrivare a guadagnare ottime retribuzioni!

Anche il pizzaiolo è un lavoro ben pagato

Lo stipendio di un pizzaiolo con media esperienza in Italia è di circa 1.600 euro al mese. I pizzaioli più esperti, invece, possono arrivare a guadagnare anche 3.000 euro al mese.

Un pizzaiolo sulle navi da crociera percepisce un minimo di 1.820 euro al mese, mentre un pizzaiolo acrobatico può arrivare a guadagnare più di 2.000 euro al mese.

Ma se ci si trasferisce all’estero tutto cambia. Un pizzaiolo esperto può arrivare a guadagnare quasi 4.000 euro in Svizzera, 3.500 euro in Germania, 2.700 euro a Dubai, 2.300 euro in Australia e più di 2.000 euro in Germania.

Ricordiamo che la retribuzione cambia a seconda dell’esperienza passata.

Si possono guadagnare 1.500 euro anche facendo il barman

Lo stipendio medio di un banconista in Italia è di circa 1.700 euro al mese. Le posizioni “entry level” guadagnano 1.200, 1.300 euro al mese. Ovviamente i lavoratori con più esperienza possono guadagnare più di 2.000 euro al mese.

Un bar manager può arrivare a guadagnare una retribuzione pari a 3.000 euro al mese.

Se si ama guidare, fare il camionista può essere un lavoro ottimale con una buona retribuzione

Se non ci si fa spaventare dalla fatica dei lunghi viaggi, il lavoro del camionista potrebbe essere il lavoro ideale.

I camionisti lavoratori subordinati vengono assunti con un contratto di circa 1.700 euro netti al mese. Lo stipendio non è fisso, ma cambia a seconda dell’esperienza e dell’inquadramento professionale.

Un camionista inesperto può guadagnare circa 1.400 euro al mese, fino ad arrivare o superare i 2.500 euro per i camionisti esperti.

Un discorso diverso bisogna fare per i camionisti internazionali che guadagnano più di 1.800 euro al mese; i più esperti (i camionisti con dieci anni di esperienza) possono arrivare a guadagnare anche più di 2.000 euro al mese.

Un camionista in proprio, invece, può guadagnare dai 2.300 euro in più al mese. Questi 4 lavori sono tra i lavori meglio retribuiti che si possono svolgere senza laurea, ma ce ne sono altri 6 che danno questa possibilità.

