Si possono guadagnare fino a 4.000 euro facendo il cuoco, il barista o il pizzaiolo in queste città

Cercasi 35 fra cuochi, baristi, hostess e pizzaioli fino al 31 maggio 2022 per lavorare in 5 meravigliose città. Tuttavia, oltre il luogo di lavoro, che certamente fa la sua parte, sono le condizioni contrattuali a rendere piuttosto invitanti queste opportunità. Retribuzione mensile fino a 4.100 euro con contratto a tempo indeterminato e requisiti piuttosto accessibili, variabili a seconda del ruolo d’interesse.

È possibile inviare candidatura sin da subito contattando il referente, uguale per tutti gli annunci che andremo a presentare di seguito. Scopriamone i dettagli.

Basta conoscere la lingua italiana per questi annunci di lavoro

Sono in tutto 7 le offerte di lavoro rese disponibili da EURES Milano, ognuna di queste per un profilo lavorativo differente. Per ciascuna si ricercano 5 candidati, per un totale di 35 posti, da collocare in 5 città svizzere, ossia Ginevra, Zurigo, Sion, Friburgo e Losanna. Niente paura, per la maggior parte non è richiesta, sebbene gradita, la conoscenza di altre lingue all’infuori di quella nativa. Nello specifico, sono ammesse italiano, tedesco, francese e inglese.

I 7 profili lavorativi ricercati sono Chef de Rang, Chef de Partie, Commis de Cuisine, Pizzaioli, Runner, Hostess e Barman. Vediamo ad esempio i dettagli sull’annuncio relativo al ruolo di Commis de Cuisine. Il candidato scelto si occuperà di eseguire lavori preparatori in cucina, come pelare le patate o ridurre salse. Sarà di supporto nelle fasi di cottura e riscaldamento dei cibi e preparerà la colazione per gli ospiti, compresi panini ed insalate. La retribuzione mensile prevista va dai 3.800 ai 4.500 franchi. Quindi, si possono guadagnare fino a 4.000 euro e molti più. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato con un numero totale di ore di lavoro settimanali pari a 42.

L’operatore scelto avrà inoltre diritto a 2 giorni di riposo alla settimana, cinque settimane di vacanza all’anno, supporto per il trasloco e per la ricerca dell’alloggio. È richiesta la conoscenza della lingua italiana di livello C1, dei vini italiani e delle regole di servizio previste nel ristorante.

Si possono guadagnare fino a 4.000 euro facendo il cuoco, il barista o il pizzaiolo in queste città

Come inviare domanda per partecipare alle selezioni di questi annunci in scadenza per il 31 maggio 2022? Inviando curriculum vitae in italiano o in francese corredato di foto al referente Laura Rosasco all’indirizzo opportunity@luigia.ch, in copia a eures@afolmet.it.

Lettura consigliata

In arrivo i concorsi per 600 assunzioni all’Agenzia delle Entrate con numerosi profili lavorativi disponibili