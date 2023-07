Siamo quasi agli sgoccioli del rialzo iniziato a marzo, e poi confermato dal setup del 6/7 aprile, perlomeno è quello che proiettano i nostri sistemi previsionali. Sarà così? Come al solito andremo a definire il nostro percorso campione settimanale e poi andremo ad indicare quali sono i livelli operativi che fungono da supporto alla tendenza rialzista in corso. Un ritracciamento di un paio di giorni a Wall Street, oppure il rialzo potrebbe essere finito?

La FED e i tassi

Fra martedì e mercoledì si svolgerà il meeting della Banca centrale americana. Si attende un nulla di fatto, tranne sorprese. Il rialzo dei tassi di interesse dovrebbe essere terminato per il momento. Alle porte sembra stagliarsi un atterraggio morbido dell’economia e non una recessione come molti paventevano da mesi.

Quindi, dal meeting non si attendono gravi scossoni. Possiamo dire la stessa cosa dal punto di vista grafico e degli oscillatori proprietari?

Un ritracciamento di un paio di giorni a Wall Street? I livelli operativi

La seduta di contrattazione del 21 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.227,70

Nasdaq C.

14.032,81

S&P500

4.536,34.

Giovedì è scaduto un setup mensile, e da quel momento i prezzi sembrano aver rallentato la loro corsa. I nostri oscillatori proprietari sono in ipercomprato e iniziano ad affollarsi divergenze negative.

Vedremo cosa accadrà oggi.

Cosa farà partire il ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.418

Nasdaq C.

14.020

S&P500

4.504.

Il prossimo setup mensile scadrà il 27 luglio. Vedremo i prezzi come arriveranno a questa data. Alle porte (il 4 agosto) è attesa la scadenza del setup annuale. In questa data i nostri calcoli proiettano l’inizio di un ribasso di almeno un mese e di diversi punti percentuali. Il percorso campione settimanale proietta un ritracciamento fino a martedì/prime ore di contrattazione di mercoledì e poi un nuovo rialzo.

