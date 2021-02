Gli estratti di frutta e verdura sono delle bevande molto fresche e salutari, ideali da introdurre nella nostra dieta. Sono diversi dai succhi frutta, o da altre bevande a base di frutta e verdura. Negli estratti si percepiscono meglio i profumi, ma soprattutto i sapori degli ingredienti utilizzati ed essi si distinguono più chiaramente.

La frutta e la verdura sono da sempre elementi essenziali per la nostra alimentazione e per fare gli estratti possiamo scegliere semplicemente la frutta di stagione oppure optare per alcuni abbinamenti in base alle nostre esigenze. Esistono, infatti, delle combinazioni che permettono di agire in modo mirato per risolvere alcune problematiche: vediamo insieme 4 estratti di frutta e verdura da bere a colazione che migliorano la nostra salute.

Estratto detossinante

L’estratto detossinante ha il compito di eliminare le tossine dal nostro organismo. Le tossine vengono accumulate sia dal cibo che ingeriamo, sia dagli agenti esterni che ci circondano come l’inquinamento ambientale. Per disintossicare il nostro corpo, possiamo preparare un estratto a base di carciofo, prezzemolo, tarassaco e zenzero. Questi 4 ingredienti agiscono specialmente sul fegato, sui reni e sull’intestino depurandoli.

Contro la ritenzione idrica

La ritenzione idrica è la tendenza dell’organismo a trattenere i liquidi che vanno ad accumularsi nello spazio tra le cellule. È un disturbo che colpisce maggiormente la popolazione femminile e possiamo contrastarla con un estratto a base di frutti di bosco, menta, zenzero e limone. Tutti questi alimenti svolgono un’azione diuretica e depurativa dell’organismo.

Contro il gonfiore addominale

Come abbiamo visto in un precedente articolo, ci sono degli errori che possiamo evitare per non avere la pancia gonfia come, ad esempio, mangiare masticando lentamente, evitare le bibite gassate e non fare pasti troppo abbondanti. Può essere utile, però, ricorrere a un estratto a base di arancia, sedano, cicoria e limone: questi alimenti agiscono insieme per contribuire a mantenere la pancia piatta e a riequilibrare l’attività intestinale.

Estratto brucia grassi

L’ultimo tra i 4 estratti di frutta e verdura da bere a colazione che migliorano la nostra salute è quello che aiuta a bruciare i lipidi. Questo estratto, bevuto ogni mattina, contribuisce a bruciare i grassi e a rallentare l’assorbimento degli zuccheri grazie all’alto contenuto di fibre. Infatti, l’estratto a base di mela, sedano, spinaci e prezzemolo aiuta a mantenere attivo il metabolismo.