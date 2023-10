4 creme viso meravigliose a meno di 20 euro, per detergere la pelle ed eliminare le rughe

La crema viso è un alleato nella beauty routine. Le tipologie e i marchi in commercio sono moltissimi. Ma sappiamo distinguere la qualità? Ecco quattro soluzioni efficaci, che non faranno spendere troppi soldi.

Con le intemperie che deve affrontare e il trucco che vi applichiamo ogni volta, la pelle potrebbe seccarsi e rovinarsi. Per questo, se vogliamo tenerla in salute e al meglio dobbiamo prendercene cura. È proprio a questo punto che entrano in gioco le creme per il viso. Sono prodotti importantissimi per contrastare l’invecchiamento cutaneo e la perdita di tonicità. Il mercato, però, potrebbe confonderci le idee con la grande offerta che propone. Ecco perché vogliamo consigliare 4 creme viso meravigliose a meno di 20 euro, che faranno risplendere la cute al pari di quelle più costose. Scopriamo quali sono e come applicarle nel migliore dei modi.

Ecco 4 creme viso meravigliose a meno di 20 euro, perfette per ogni età

La crema viso ideale è quella che sa offrire un rapporto qualità-prezzo conveniente. In generale, la qualità di un prodotto del genere si vede dalla formula utilizzata per crearlo. Ingredienti come antiossidanti, seboregolatori e idratanti sono amici della bellezza e aiutano a prevenire l’avanzamento dell’età. Il primo rimedio suggerito è Clinique moisture surge. Grazie ad aloe e acido ialuronico agevola l’idratazione della pelle. La confezione da 30 ml si compra a 16,60 euro su Notino.

La seconda proposta è Florence by Mills, in vendita a 13,99 euro su Douglas. L’azione dei fiori di loto mista alla vitamina B12 consente di mantenere sotto controllo il sebo. La corteccia di salice, invece, promette una pelle liscia e vellutata. Sullo stesso sito si trova a 6,99 la crema viso The Ordinary, un buon rimedio contro la secchezza cutanea. Merito della glicerina, che con gli acidi grassi essenziali favorirebbe il rinnovamento dello strato lipidico.

Infine, chiude in bellezza la soluzione di Sephora Collection, crème hydratante matifiante. Con acido ialuronico e squalane estratto dalle olive protegge l’epidermide e la mantiene idratata. Il costo è di 15,99 euro sul portale del rivenditore ufficiale.

Come metterla bene

Per applicare al meglio la crema è preferibile seguire alcune indicazioni d’uso. Innanzitutto si dovrebbe eseguire una pulizia con un sapone delicato, accompagnato dall’acqua tiepida. Dopodiché, si versa una modesta quantità di prodotto sulle dita e la si applica su tutto il viso. Compiamo dei movimenti circolari e leggeri, insistendo su fronte e contorno labbra e occhi. Agiamo dal basso all’alto o dal centro verso l’esterno, per qualche minuto. In questo modo contrasteremo efficacemente le pieghe e renderemo la pelle più bella e vitale.