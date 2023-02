Una delle soluzioni più efficaci e naturali per la cura della nostra pelle è il sapone nero. E’ un prodotto ancora poco diffuso, questo perché poco conosciuto. Un altro motivo per cui è poco utilizzato è senz’altro perché in molti rimangono scettici di fronte al suo colore. Nei prossimi paragrafi scopriremo le proprietà del sapone nero e come può essere utilizzato.

Nella nostra quotidianità cerchiamo sempre di selezionare il meglio per noi. In molti preferiscono scegliere soluzioni naturali. Per salvaguardare il nostro benessere dobbiamo essere attenti a ciò che scegliamo di mangiare e praticare attività fisica. Il nostro corpo va curato all’interno ma anche esternamente, prima di tutto mantenendo la pelle sana. Il sapone nero, ancora poco conosciuto è un ottimo alleato per nostra pelle. Fatto di soli ingredienti naturali, questo prodotto ha un effetto sorprendente sulla pelle.

Proprietà e benefici del sapone nero

Quando parliamo di questo prodotto facciamo riferimento al sapone marocchino o più genericamente africano. Questo sapone è noto perché utilizzato negli hammam per esfoliare la pelle. E’ possibile trovarlo in commercio sia in formato solido che come pasta da spalmare. Una delle sue primissime caratteristiche è il profumo, particolarmente gradevole e decisamente intenso. Le donne marocchine utilizzano questo prodotto per la detersione della pelle e non solo. Questo sapone ricco di vitamine, contiene olio di oliva nera, burro di karitè, aloe ed oli essenziali, come ad esempio il tea tree oil. Delicato, adatto anche alle pelli sensibili, può essere usato in vari modi.

Sapone nero: ancora poco conosciuto, è ricco di proprietà benefiche, per una pelle sana e bella

Come abbiamo già detto, il sapone nero è un grande alleato della nostra pelle. Ideale per la detersione del viso, va massaggiato sulla pelle umida, tralasciando la zona del contorno occhi. Si lava via con facilità, in quanto produce una schiuma delicatissima. Il risultato di questo trattamento sarà un viso liscio e luminoso. Oltre alle proprietà esfolianti infatti, questo sapone è un ottimo idratante per la pelle. Il suo utilizzo non si limita al viso. Infatti possiamo usarlo anche sotto la doccia su tutto il corpo. Una volta insaponati, basterà trattenere per qualche minuto la schiuma sulla pelle. In questo modo il sapone eliminerà le cellule morte, detergendo e idratando il nostro corpo.

I suoi mille usi ti sorprenderanno

Oltre a viso e corpo, questo sapone può essere utilizzato anche per la detersione dei capelli. Una sorta di shampoo detox, per depurare cuoio capelluto e capelli. Anche in questo caso andrà massaggiato per qualche minuto e poi sciacquato con cura. Ma non finisce qua, infatti il sapore nero può essere impiegato anche per pulizie di casa. Diluito per lavare piatti e pavimento. Ottimo sgrassante per pulire la cucina. Considerato ancora più efficace del sapone di marsiglia, è utile anche per smacchiare i panni prima di lavarli in lavatrice.