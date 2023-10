Dopo l’Impero Romano e le cimici dei letti su TikTok ora impazza il boo basket: cos’è e quanto costa prepararlo

Su TikTok le mode e le tendenze si susseguono a ritmi decisamente rapidi. Fino a qualche settimana fa tutti chiedevano agli uomini quanto pensassero durante una giornata all’Impero Romano, ora sembra passata anche la moda di spiegare come combattere le cimici dei letti lasciando il posto al boo basket! Scopriamo cos’è ed alcune idee per prepararlo.

Talvolta i trend di TikTok possono essere vere rivelazioni oppure tormentoni incomprensibili capaci di scatenare dibattiti e tam-tam mediatici davvero inspiegabili. Fino a poco tempo fa, prima che la Pesca dell’Esselunga prendesse il sopravvento, tutti gli uomini si saranno sentiti rivolgere almeno una volta la fatidica domanda: “quante volte pensi durante il giorno all’Impero Romano?”. La domanda era stata innocentemente posta dopo un video da uno studioso dell’epoca Romana sul social in questione.

Ma poi ha ricevuto una quantità tale di risposte affermative da far scomodare persino sociologi e psicologi per spiegare il motivo di tale pensiero fisso fra gli uomini. Passa qualche giorno e la notizia della diffusione esponenziale delle cimici dei letti in Europa fa esplodere un nuovo trend su TikTok. Ecco che si affollano centinaia di apprendisti disinfestatori pronti ad elargire consigli su come eliminare i fastidiosi parassiti. Halloween è però alle porte e quindi ecco una nuova moda che spopola su TikTok: il boo basket o cesto boo!

Dopo l’Impero Romano e le cimici dei letti su TikTok, sta spopolando il boo basket

Negli Stati Uniti per Pasqua si è soliti regalare l’Easter Basket, un cestino decorato in tema primaverile con qualche piccolo dono come una conserva, un make up, un libro etc. Il boo basket è la versione autunnale dell’Easter basket in salsa Halloween. Nel cesto ci dovrebbe essere un piccolo kit per la sopravvivenza invernale come candele a forma o al profumo di zucca e spezie. E ancora pantofole calde, un plaid, uno scaldamani, una tazza per la cioccolata etc. Chi lo riceve dovrebbe poi diventare egli stesso un donatore. Su TikTok il boo basket ha assunto però una sfumatura romantica diventando un dono per il proprio lui e la propria lei. Vediamo qualche proposta per realizzarlo.

Come preparare un boo basket

Per prima cosa occorre predisporre il contenitore. Questo potrà essere un secchiello di latta dipinto con la vernice spray arancione oppure uno scatolone ricoperto facendo girare una corda di juta attorno ai lati esterni dopo averli spennellate di colla vinilica. Per il contenuto possiamo scegliere:

un paio di morbide pantofole, da lunedì le troviamo in offerta alla Lidl a 5,99 € oppure da MD In tinta unita a 6,99 €;

una candela profumata alle spezie in contenitore di vetro che si trova da DM a 1,99 € della linea Profissimo oppure le una candela alla zucca dolce Sweet Pumpkin in offerta da Eurospin a 1,59 €;

un plaid in caldo pile come quello in offerta da Lidl a 19,90 € o la mantella multiuso che si trasforma anche in plaid scaldagambe sempre in offerta da Eurospin a 9,99 €;

un simpatico scaldamani riutilizzabile che su Amazon troviamo della linea Legami nella simpatica forma di pinguino a 5,95 €;

Ecco alcune idee per il nuovo trend del momento, dato che dopo l’Impero Romano e le cimici dei letti su TikTok ora impazza il boo basket!

Lettura consigliata

Cercasi disperatamente Elfi, schiaccianoci, Babbi Natale, addetti alla sicurezza e alla ristorazione per il Natale a Milano e a Roma