Ecco come eliminare peli definitivamente dal viso, orecchie, naso e non solo

Eliminare i peli definitivamente è il sogno di tantissime donne e ultimamente anche di moltissimi uomini. Soprattutto, farlo in modo naturale è l’obiettivo della maggior parte delle persone anche per poter risparmiare. Infatti, togliere i peli a casa è un’azione che le persone fanno spesso. Con la crema per rasare i peli definitivamente, con la pinzetta, ceretta e con altri metodi di estetica avanzata.

Alcuni cercano come togliere i peli con il dentifricio altri preferiscono farlo tradizionalmente e altri ancora vogliono una soluzione per parti del corpo delicate. La depilazione permanente sul viso, naso e orecchie è molto richiesta.

L’estetica base include le cerette e le lamette, mentre, quella avanzata non esclude i macchinari che permettono di non far crescere più i peli.

La rimozione dei peli definitiva comprende l’utilizzo di luce pulsata e del laser. Quindi, grazie all’avanzamento della tecnologia, oggi si preferisce usare macchine per la depilazione definitiva piuttosto che fare continue cerette ogni settimana o addirittura passare la lametta ogni giorno.

Eliminare peli definitamente oggi è possibile anche nei posti meno comuni come viso, naso o orecchie ma non solo. Oggi mostreremo come fare. Approfondiremo anche cos’è la depilazione definitiva e alcuni casi particolari dei peli sul viso, come l’irsutismo. Vedremo anche le cause di quest’ultimo e come curarlo.

Cos’è la depilazione permanente

Prima di arrivare alla vera e propria soluzione, facciamo un piccolo ripasso sulla definizione e sul significato di depilazione definitiva. Si tratta di un metodo di estetica avanzata che consente di attuare una depilazione permanente attraverso dei macchinari. Il laser e la luce pulsata hanno un meccanismo che riduce la comparsa dei peli o prolunga la ricrescita.

Il processo consiste nell’eliminare peli su viso e corpo con un trattamento che elimina il pelo dalla radice. A differenza di tutti gli altri metodi comuni che tagliano solamente il pelo.

Ecco come eliminare peli definitivamente a casa

Le soluzioni per rimuovere peli definitivamente sono tre. Il medico dermatologo è la prima, più costosa. L’estetista è la seconda. Invece, la terza soluzione è farli da soli a casa a un costo più ristretto. In questo caso, eliminare i peli definitivamente in viso sarà semplice. Ma anche attuare la depilazione permanente sui peli del naso e delle orecchie.

In realtà, gli epilatori con impulsi di luce in casa si possono usare anche per i peli posti su tutto il resto del corpo, come le gambe, le ascelle, le braccia e via dicendo. Non importa la marca, occorre procurarsi una luce pulsata o un laser che abbia le seguenti caratteristiche:

400.000 impulsi di luce;

si adatta in automatico al colore della pelle;

più livelli di intensità.

Come curare l’irsutismo, cause e cosa fare

Non sempre i peli sul viso si possono eliminare con le tecniche di epilazione permanente poiché in alcune donne potrebbe verificarsi l’irsutismo. La condizione di cui parliamo si verifica nelle zone tipicamente maschili.

Per curare l’irsutismo bisogna fare una visita ormonale da un medico per una diagnosi. Cosa fare? Si potrebbe indicare di fare una ecografia alle ovaie e una TC dell’addome. Inoltre, le cause potrebbero essere diverse. Tra queste si può includere la policistosi ovarica, la Sindrome di Cushing, l’iperplasia surrenalica congenita e alcuni farmaci.

