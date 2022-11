Un incontro importante in settimana per la Bilancia che supererà ogni incertezza

Questa prima parte di novembre è caratterizzata da un quadro astrale interessante, con un ottimo aspetto planetario tra Venere e Luna. In questo modo si può prevedere come andranno i prossimi giorni per diversi segni dello zodiaco. E ci sono cose interessanti e piacevoli, soprattutto per il Toro. I dubbi sorti di recente per i nati sotto questo segno sono destinati a essere cancellati. Anche chi ha avuto delle forti delusioni d’amore potrà ricominciare meglio di prima. Bilancia supererà ogni incertezza, mentre Acquario e Capricorno sono incontri particolarmente tosti, da cui bisognerà un po’ guardarsi.

Fortuna in arrivo per i nati sotto il segno del Toro

Ma, come detto, il trigono tra Venere e Luna aiuterà coloro che si stanno impegnando a ritrovare la fiducia negli altri. Ci vorrebbe più serenità, ma non bisogna disperare. I liberi professionisti troveranno nuove strade o riusciranno a riprendere progetti abbandonati da tempo. Con quell’impegno di cui sopra sarà possibile dare loro finalmente corpo. La fortuna guarderà con benevolenza agli amici del Toro: arriveranno presto bei colpi.

Attenzione invece per i Cancro, che dovranno vedersela con qualche disputa di troppo a lavoro. Serve più organizzazione, anche perché le occasioni non mancheranno, specie per chi lavora in proprio. I fastidi degli ultimi due mesi passeranno, anche in amore. Questo è il momento di cercare maggiore comprensione in famiglia o di ritrovare punti di riferimento perduti. Non serve disperdere le energie se si focalizzano le cose importanti.

Gemelli subirà un po’ di stanchezza ma Giove sarà molto favorevole

Per quanto riguarda Gemelli, in questi giorni c’è bisogno di emozioni forti, sincere. Venere però rema contro e invita a essere più prudenti e ad agire con cautela. Le persone sposate potranno iniziare a pensare di trascorrere qualche giorno insieme, per divertirsi e vivere dei momenti piacevoli. Sarà importantissimo resistere ai dolori del passato, di vecchie separazioni e cicatrici sentimentali che torneranno a far male.

Occhio alle responsabilità sul lavoro, con Giove che sarà molto favorevole ai successi in arrivo. Attenzione al transito della Luna, che spingerà a essere fin troppo spendaccioni: meglio lasciare il portafogli a casa!

Un incontro importante in settimana per la Bilancia e grande creatività a lavoro

Settimana al top per la Bilancia, che da maggio sentiva di trovarsi in una condizione di stallo insormontabile. Invece, finalmente, questa “pausa” sembra essere finita e superata. L’addio doloroso a un amore finito è ormai alle spalle, anche se Venere lancia strani influssi. Il meglio deve ancora venire, insomma, e sarebbe meglio mantenere la calma e l’autocontrollo. La rabbia sarà infatti il problema principale di questi giorni e ci vorranno un sacco di risorse mentali per tenerla a bada.

L’altro aspetto di queste energie vulcaniche sarà però una grande creatività a lavoro. Un incontro importante in settimana per la Bilancia potrebbe fare la differenza nello sviluppo di nuovi progetti. Il weekend sarà davvero al massimo della forma, dopo un inizio di settimana sottotono.