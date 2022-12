4 Cibi che a Natale e Capodanno ci renderanno felici. Abbassiamo in fretta la glicemia con il gusto

Anche se soffriamo di diabete non dovremmo rinunciare ai dolci natalizi. Alcuni alimenti ci aiutano a rendere più saporite le feste controllando l’indice glicemico. Qualche suggerimento

Che ci siano delle regole per abbassare la glicemia è una cosa che impariamo da subito non appena un medico comincia a seguirci quando soffriamo di diabete. Quante fibre assumere, come controllare la quantità di carboidrati, quali sono i cibi con un basso indice glicemico. Ma anche come controllare le porzioni e assumere minerali tra cui il magnesio.

Quando la glicemia sale, i malesseri potrebbero essere diversi, stanchezza, dolori addominali, annebbiamento della vista. Soprattutto durante le festività dovremmo fare attenzione. Programmare un menù che abbia gusto ma che sia bilanciato e completo sarebbe fondamentale.

Non saltiamo la colazione, controlliamo le porzioni attentamente, beviamo molta acqua e godiamoci i dessert ma con dei limiti. Sarebbe meglio preferire i dolci fatti in casa.

Valide alternative

Tra i 4 cibi che a Natale e Capodanno possono aiutarci a tenere basso l’indice glicemico ci sono i buonissimi biscotti di cannella. Si preparano in pochi minuti e accompagnano alla perfezione le tisane alla menta o allo zenzero che dovremmo consumare durante il pomeriggio.

Il basso indice glicemico sarebbe garantito dalla farina Tritordeum naturale e integrale pugliese per le persone diabetiche che vogliono mantenere una dieta sana. Il basso contenuto di glutine e di amido la rendono facilmente digeribile. Inoltre, è ricca di proteine, luteina e fibre cioè tutto ciò che è utile per tenere sotto controllo l’indice glicemico.

Nel nostro menù non dovrebbero mancare le amarene. Hanno un indice glicemico inferiore rispetto a quello delle ciliegie e limitano l’innalzamento degli zuccheri nel sangue. Sono ideali per tenere a bada lo stimolo della fame, una porzione di 300 grammi ci fa stare bene senza creare tanti danni. Hanno un unico difetto, non sempre si trovano nei supermercati e quando sono presenti potrebbero costarci anche 5 euro al chilo. Non proprio un frutto tra i più economici.

4 Cibi che a Natale e Capodanno non ci faranno sentire male

Le feste sono sempre caratterizzate dalla frutta secca. Le noci sono tra quelle più consigliate per abbassare la glicemia. I nutrizionisti le indicano come spuntino ideale perché oltre a controllare la glicemia aiuterebbero a mantenere in salute il cuore e a perdere peso. Soprattutto dopo un pasto ricco di carboidrati, le noci limiterebbero la risposta glicemica, quindi durante le feste diventano fondamentali.

Anche la cioccolata imperversa durante le feste. Ma se abbiamo un problema legato al diabete scegliamo il cacao invece della cioccolata bianca o al latte.

Il cacao è ricco di flavonoidi che ridurrebbero la glicemia e i pericoli delle malattie cardiache. Quindi, maggiore è la percentuale presente nella tavoletta che mangiamo e maggiori saranno i vantaggi che trarremo. Cerchiamo un rapporto tra questa percentuale e il sapore che preferiamo. Valori troppo alti potrebbero rendere il cacao immangiabile se non siamo abituati al gusto molto forte.