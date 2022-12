Argento, cacao, platino e zucchero nel 2023 avranno probabilmente lo stesso andamento. Cosa fare?

Tempo di bilanci per gli investimenti, ma anche di previsioni per capire quali saranno i possibili andamenti e come sfruttare gli stessi a proprio vantaggio. Nel corso del 2022 abbiamo visto schizzare alcune materie prime fra cui il natural gas e il petrolio che negli ultimi mesi hanno poi ripiegato pesantemente. Cosa attendere per il nuovo anno e su chi si potrebbe puntare per far fruttare al meglio i propri soldi?

Il 2023 probabilmente vedrà ritornare le probabilità a favore per l’investimento azionario. Molto probabilmente ci si avvia verso un rialzo pluriennale.

Dopo i rialzi stellari del gas e del petrolio nel 2022, invece, su chi puntare nel settore delle materie prime? Su chi scommettere fra argento, cacao, platino e zucchero nel 2023?

Riteniamo che la crescita del ciclo economico continuerà con una certa costanza, e che le materie prime continueranno a salire grazie a una domanda che si manterrà sempre “crescente/moderata”.

Argento, cacao, platino e zucchero nel 2023 avranno probabilmente la stessa direzione

Andiamo ad analizzare l’andamento dei grafici attuali di queste materie prime per definire poi lo scenario più probabile per il prossimo anno.

Argento, ultimo prezzo a 23,92. Molto probabilmente a settembre del 2022 è stao segnato un minimo rilevante di lungo termine. Sui time frame mensili e trimestrali sono in corso degli swing che lasciano preludere a nuovi forti rialzi.

Nei prossimi 12 mesi i nostri oscillatori proiettanno questo range:

23,90/21,85-26,85/29,50. Il supporto di lungo termine che mantiene intatta la tendenza rialzista al momento è individuato in area 20,61.

Cacao, ultimo prezzo a 2.628. Molto probabilmente a settembre del 2022 al prezzo di 2.190 è stato segnato un minimo rilevante di lungo termine. Sui time frame mensili e trimestrali sono in corso degli swing che lasciano preludere alla continuazione del rialzo.

Nei prossimi 12 mesi i nostri oscillatori proiettanno questo range:

2.468/2.504-2.847/2.966. Il supporto di lungo termine che mantiene intatta la tendenza rialzista al momento è individuato in area 2.273.

4 materie prime che potrebbero salire nel 2023

Platino, ultimo prezzo a 1.029,60. Molto probabilmente fra luglio e settembre del 2022 intorno al prezzo di 787 è stato segnato un minimo rilevante di lungo termine. Sui time frame mensili e trimestrali sono in corso degli swing che lasciano preludere a alla continuazione di un sostenuto rialzo.

Nei prossimi 12 mesi i nostri oscillatori proiettanno questo range:

912/965-1.128/1.193. Il supporto di lungo termine che mantiene intatta la tendenza rialzista al momento è individuato in area 856.

Zucchero, ultimo prezzo a 20,98. Nel 2022 si è verificato un forte rialzo. Questo continua a rafforzarsi sugli swing mensili e trimestrali.

Nei prossimi 12 mesi i nostri oscillatori proiettanno questo range:

17,56/19,26-22,36/24,55. Il supporto di lungo termine che mantiene intatta la tendenza rialzista al momento è individuato in area 17,36.