Le proteine sono essenziali per il buon funzionamento del nostro organismo. La loro funzione principale è quella plastica, cioè servono a costruire le nostre cellule, gli organi, pelle, capelli, unghie ed anche i muscoli. Un’altra importante funzione delle proteine è quella di fonte energetica del nostro organismo, ma non solo. Le proteine sono anche aiutanti del sistema immunitario costituendo alcuni tipi di immunoglobuline, anche conosciute come anticorpi. Infine, servono a trasportare alcune sostanze nel sangue, come ad esempio fanno le proteine plasmatiche, che si occupano di far viaggiare nell’organismo diverse sostanze utili al nostro corpo. L’importanza di introdurre alimenti proteici quotidianamente è dunque di facile intuizione. I 4 alimenti proteici poveri di grassi per perdere peso in modo sano sono le lenticchie, il petto di pollo, la bresaola e il tonno al naturale. Vediamoli insieme nello specifico.

Alimenti proteici di origine vegetale

Assumere alimenti di origine vegetale permette di ridurre l’apporto proteico giornaliero attraverso cibi di origine animale che, si sa, essere più grassi. Tra gli alimenti di origine vegetale più ricchi di proteine troviamo i legumi e i cereali. Le lenticchie sono i legumi che possiedono il più alto apporto di proteine in rapporto al peso. Si calcola che le lenticchie contengano il 22% di proteine, possedendo una bassissima percentuale di grassi. Questo indicatore ci suggerisce che è possibile introdurre legumi e cereali nella propria dieta per ridurre le proteine animali, senza farsi mancare questi nutrienti essenziali.

Alimenti proteici di origine animale

Il pollo è classificato tra le carni magre ideali da introdurre nella propria dieta, perché per circa 100 grammi di petto di pollo sono presenti ben 31 grammi di proteine. Ma non è l’unica carne adatta a questo scopo: possiamo sostituirla con la carne di tacchino e di coniglio.

La bresaola è un salume fatto di carne magra di manzo che contiene un alto apporto proteico e che quindi è adatta ad essere indicata tra i cibi magri e proteici. Per 100 grammi di bresaola sono presenti 33 grammi di proteine a fronte di sole 151 calorie.

Infine, il tonno al naturale è il pesce d’acqua salata più adatto per chi vuole assumere proteine senza preoccuparsi dei grassi. Infatti, 100 grammi di tonno al naturale contengono 25 grammi di proteine e soli 0,3 grammi di lipidi.

Questi sono i 4 alimenti proteici poveri di grassi per perdere peso in modo sano senza rinunciare ai nutrienti utili al nostro organismo per stare bene.

