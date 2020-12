Un pieno di proteine con la frittata soffice e deliziosa, imprescindibile per gli sportivi e per chi segue una dieta molto proteica.

Essendo così diversa dal solito, sembra quasi impensabile che una frittata di soli albumi possa essere buona come una frittata “vera”. E invece, questa frittata è soffice e deliziosa.

Con questo piatto si fa veramente un pieno di nutrienti, ed è veloce da preparare, senza trascurare il sapore. È diventata rapidamente una delle colazioni preferite di chi ama inaugurare la giornata con sostanza, non appesantendosi con brioches e paste stucchevoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Sia chiaro, questo non è un invito a evitare i tuorli d’uovo, anzi, è una ricetta che agevola il risparmio. Esistono ricette che richiedono molti tuorli, come torte e creme. Quando si preparano questi piatti, rimangono sempre degli albumi extra che rischiano di andare a male.

Questa frittata soffice e deliziosa è una ricetta furba e semplice.

Ingredienti

4 albumi d’uovo;

10 g di cime verdi di cipollotto;

30 g di pomodorini tagliati a metà;

un cucchiaio di parmigiano grattugiato o altro formaggio secondo preferenza;

1/4 cucchiaino di sale;

1/4 cucchiaino di aglio in polvere;

1/8 cucchiaino di pepe nero macinato fresco;

olio d’oliva q.b..

Procedimento per la soffice frittata leggera e proteica

Una frittata di albume non è saporita come quella fatta con uova intere. Quindi, è meglio riempire l’omelette di qualcosa di gustoso, ad esempio verdure e aromi.

Ovviamente si può utilizzare quel che si vuole, a seconda della preferenza e di ciò che è in dispensa, comprese cipolle, olive, funghi e peperoni. Anche la feta è molto buona in questa ricetta al posto del parmigiano, magari accompagnata ad altri sapori mediterranei.

Per assicurarsi che la frittata sia soffice, sbattere bene gli albumi e cuocerla pazientemente a fuoco medio-basso. C’è chi preferisce incorporare direttamente le verdure nelle uova, anziché cuocerle separatamente.

Sarà d’uopo girare la frittata prima di piegarla, per far sì che sia ben cotta su entrambi i lati.

Una volta pronta, farcire, piegare in due come una piadina e cospargere di parmigiano.

Un pieno di proteine con la frittata soffice e deliziosa di albumi, verdure e formaggio. Buon appetito!