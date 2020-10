Dagli Esperti di ProiezionidiBorsa ci giungono 3 utili consigli su come dare la pillola o l’antibiotico al gatto e al cane. Potrà sembrare banale, ma in realtà somministrare farmaci ad alcuni animali non è operazione semplice. Piuttosto richiede furbizia e un minimo di ingegno soprattutto se si tratta di animali domestici e non è necessario ricorrere al veterinario. La situazione si complica alquanto in presenza di terapie farmacologiche di lunga durata che magari prevedono l’assunzione di compresse più volte al giorno. Iniziamo col dire che il proprietario di un cane avrà vita più facile perché i gatti hanno un palato più sensibile. Mentre è più facile ingannare un cane che con più fiducia si affida al proprio padrone, con il gatto il gioco si fa duro.

Persino ritrovarsi nella ciotola croccantini di marca diversa allerta tutti i sensi del gatto che potrebbe addirittura rifiutare il cibo. Di qui la necessità di ricorrere a strategie per far assumere farmaci agli animali domestici che hanno bisogno di cure. Ecco dunque 3 utili consigli su come dare la pillola o l’antibiotico al gatto e al cane ed evitare che li sputino appena se ne accorgono. Molto spesso il veterinario prescrive l’assunzione di specifici farmaci a seguito di infezioni, febbri e disturbi gastrointestinali. Nell’articolo “Cosa fare se il vostro cane ha la diarrea e vomita” troverete indicazioni su come agire in caso di problemi al tratto intestinale.

3 utili consigli su come dare la pillola o l’antibiotico al gatto e al cane

La prima strategia che vi consigliamo consiste nello sbriciolare la compressa da somministrare in modo da polverizzarla. Potremo così tentare di camuffare l’odore e il sapore della pillola con quello più deciso di un cibo che l’animale domestico predilige. Evitate pertanto i croccantini che di solito mangia e date priorità al cibo umido e più saporito come la pelle del pollo o la carne trita, o ancora meglio il tonno per gatto.

Altro modo per rendere poco riconoscibile il farmaco ai raffinati sensi dell’animale domestico è quello di ricoprire la pastiglia con del burro. Si può inoltre avvolgere la pillola con sottili strati di grasso di prosciutto per confondere ulteriormente l’olfatto del quadrupede.

Per somministrare l’antibiotico si suggerisce invece il ricorso ad una siringa senza ago in modo da iniettare il liquido da un lato della bocca. Evitate con cura di puntare la siringa verso la faringe perché si potrebbe così provocare un rigurgito. Si consiglia infine di visionare la guida presente sul portale del Ministero della Salute alla voce “Uso corretto degli antibiotici negli animali da compagnia”.