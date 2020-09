Gli esperti di Proiezionidiborsa vi daranno consigli e suggerimenti in merito a cosa fare se il vostro cane ha la diarrea e vomita. Sono questi sintomi ben precisi da non sottovalutare soprattutto se si presentano solo di rado e il vostro animale gode di buona salute. Potrebbe trattarsi di una comune indigestione per un alimento che magari ha ingerito a vostra insaputa. In altri casi disturbi intestinali e vomito frequenti potrebbero dipendere da una patologia virale o da un disturbo renale. Se invece compaiono tracce di sangue conviene consultare il veterinario per scongiurare l’ipotesi di una parvovirosi, una patologia grave spesso mortale.

Sebbene non sempre i due sintomi nascondano gravi malattie, i proprietari più apprensivi temono che il disturbo possa intaccare la salute del cane. Spesso si matura un attaccamento quasi morboso all’animale di cui ci si prende cura. Accade di frequente di assistere a veri e propri conflitti quando è in gioco l’eventualità di perdere la compagnia del proprio cane. Persino quando subentrano separazioni o divorzi ci si contende la proprietà del cane. A tal proposito si rimanda all’articolo “In caso di separazione a chi va il cane?” in cui troverete risposte puntuali ai vostri dubbi. Adesso invece la Redazione vi spiegherà cosa fare se il vostro cane ha la diarrea e vomita, soprattutto se tali sintomi dovessero persistere.

Cosa fare se il vostro cane ha la diarrea e vomita

Nel caso in cui i due sintomi si verificano solo una volta o molto di rado risulta del tutto inutile allarmarsi e intervenire. Soprattutto se il vostro cane non perde la sua consueta vitalità e non rifiuta il cibo sia diarrea che vomito verrano meno in breve tempo. Nel caso in cui il disturbo gastrointestinale si ripresenti con una certa frequenza è preferibile consultare un veterinario.

Se non vi fosse possibile rivolgervi ad una clinica veterinaria si consiglia di non somministrare alcun tipo di farmaco. Piuttosto in presenza di vomito occorre evitare che il cane ingerisca cibo per almeno 2 o 4 ore. Se al vomito si uniscono scariche diarroiche allora la sospensione del cibo dovrebbe estendersi fino a 24 ore. Quando il vomito dovesse cessare si raccomanda di idratare l’animale con qualche cucchiaio di acqua, ma senza esagerare per evitare che il fenomeno si ripresenti.