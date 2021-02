Ognuno di noi predilige una stanza della propria casa. Qualcuno la cucina, altri lo studio, molti, soprattutto in questo periodo, la camera che diventa anche palestra domestica. Ma, per tutti, il soggiorno è comunque uno degli ambienti più importanti di casa. Come ingrandire il soggiorno in sole quattro mosse, seguendo i consigli dei nostri Esperti e su suggerimento di conoscenze del settore. Il soggiorno è una zona vitale, ma, se troppo piccolo, proprio per questa sua funzione, potrebbe apparire angusto e privarci del senso di libertà. Vediamo come farlo apparire più grande in questo articolo.

Il divano è fondamentale per ingrandire il nostro soggiorno

Quando parliamo di soggiorno, solitamente due cose non mancano mai: divano e televisione. La scelta del divano è sicuramente uno dei ricordi più belli che abbiamo tutti noi di quando stavamo allestendo casa. Il ragionamento più semplice e scontato ci porterebbe a preferire un divano piccolo, e magari un paio di poltroncine, in un soggiorno ridotto. Ecco, questo è un errore di arredamento, per il semplice fatto che tanti arredi piccoli vanno invece a intasare l’ambiente. La scelta del divano diventa quindi fondamentale per ingrandire il soggiorno con sole quattro mosse. Teniamo in considerazione non solo le dimensioni, ma anche la sua struttura e i suoi colori. Con i divani moderni, retraibili e allungabili è molto più semplice arredare anche un soggiorno piccolo.

Attrezzare le pareti

Un altro trucco che gli stili gli altri paesi hanno fatto propri è quello di attrezzare le pareti. Una mossa semplice ed economica per far sembrare il nostro soggiorno più grande. Non dimentichiamo che il più famoso e potente colosso svedese dell’arredamento fai da te ha iniziato la sua scalata proprio grazie a questi complementi d’arredo. Attrezzando le pareti, magari utilizzando strutture sospese, non solo recupereremo spazio, ma avremo proprio la sensazione di una stanza più grande e con più luce.

Un tappeto grande per un soggiorno più grande

Anni fa, quando pensavamo di arredare la nostra sala, oltre ai citati divano e televisore, non poteva mancare il tappeto. Abitudine che si è quasi persa con le ultime generazioni, che preferiscono stili più moderni. Ma, attenzione che un tappeto di notevoli dimensioni e, magari con tonalità chiare, ci darà la sensazione di spazio aperto e di avere un soggiorno più grande. Ancora meglio se in torneremo i colori del tappeto a quelli delle pareti circostanti, perché guadagneremo anche l’effetto luce. Ecco come ingrandire il soggiorno in sole quattro mosse. Ne approfittiamo per suggerire la lettura di approfondimento dell’articolo su come arredare e cambiare l’aspetto del nostro bagno.

Approfondimento

