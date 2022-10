3 trucchi per avere asciugamani morbidi e profumati senza ammorbidente né aceto

Un lavoro che dobbiamo fare ogni giorno è senza dubbio lavare il bucato. Pensiamo al piacere di lasciarsi accarezzare il volto da un asciugamano soffice e dal profumo avvolgente. Ciò nonostante, può succedere che dopo il lavaggio, i nostri capi non risultino così morbidi e profumati come sperato. Per avere un bucato sempre morbido e profumato basta davvero poco. In commercio ci sono moltissimi prodotti utili a profumare e ad ammorbidire il bucato: basti pensare all’ammorbidente. Tuttavia, a lungo andare questi prodotti a base chimica possono rovinare i capi e creare irritazioni cutanee. Proprio per questo motivo, le nostre nonne ci hanno insegnato a ricorrere ad alcuni rimedi naturali per sostituire l’ammorbidente con prodotti diversi ed ugualmente efficaci. Tra i più noti c’è l’aceto, ma oggi vogliamo suggerire delle valide alternative economiche e alla portata di ognuno di noi.

Perché gli asciugamani si induriscono e puzzano

Ci sono diversi fattori che possono rendere duri i nostri asciugamani dopo il lavaggio. Innanzitutto, la durezza dell’acqua che lascia depositi di minerali nelle fibre dei tessuti indurendoli. Ecco perché è utile utilizzare dei prodotti e filtri che possano rendere più dolce l’acqua. Inoltre, anche un lavaggio scorretto può rendere gli asciugamani duri e puzzolenti. Questi capi dovrebbero essere lavati ad alte temperature, centrifugati per bene e stesi subito. In questo modo, non puzzeranno dopo il lavaggio. Infine, per evitare che possano indurirsi, usiamo poco detersivo ed ammorbidente in modo che non si depositino nelle fibre del tessuto.

3 trucchi per avere asciugamani morbidi e profumati in lavatrice e senza fatica

Alcuni prodotti che abbiamo in casa possono rendere morbidi e privi di cattivi odori i nostri asciugamani. Partiamo dal primo rimedio che consiste nell’utilizzare 2 ingredienti molto comuni: succo di limone e sale grosso. Dopo aver spremuto il succo di 2 limoni, versiamolo nell’apposita vaschetta della lavatrice. Nel cestello, invece, aggiungiamo una manciata di sale grosso. Il limone è un eccellente ammorbidente naturale che aiuterà anche a lasciare sui capi un profumo piacevole e fresco. Invece il sale grosso aiuterà a liberare eventuali residui tra le fibre dei capi ammorbidendole.

Acido citrico

Una valida alternativa all’aceto o al limone è l’acido citrico. Questo prodotto ecologico è formidabile per sbiancare le superfici e i capi, ma anche per rendere di nuovo morbidi i capi induriti. Facciamone sciogliere 150 grammi in un litro di acqua tiepida e versiamo il composto nella vaschetta della lavatrice o direttamente dentro il cestello. Una volta stesi ed asciugati, i panni saranno morbidissimi e privi di cattivi odori.

Borace

Il borace è un composto ecologico che possiamo acquistare a pochi euro nei negozi dedicati all’igiene per la casa. Questo prodotto è capace di addolcire l’acqua e di eliminare i cattivi odori. Il borace è anche utile per rimuovere le macchie ostinate in quanto agisce sulle fibre dei tessuti. Molti lo usano per tenere lontani gli insetti, ma anche per rimuovere la muffa. Pertanto, basterà aggiungere una tazza di borace nel cestello per avere capi bianchi e morbidi. Sono questi i 3 trucchi per avere asciugamani morbidi e profumati in modo semplice e non ci resta che scegliere quello che preferiamo.

Lettura consigliata

Come togliere il calcare e disincrostare il WC velocemente e in modo naturale