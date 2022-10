Come arrotondare lo stipendio senza fare sondaggi né aprire un blog

Sbarcare il lunario con il costo della vita sempre più alto non è facile. Si possono fare dei lavoretti però che ci assicurino almeno 200 euro in più al mese. Non parliamo di cifre elevate ma anche il tempo da dedicarvi sarebbe abbastanza limitato. Sul web si trovano poche opportunità di lavori per arrotondare. Sembra che ci siano poche opportunità oltre ai sondaggi retribuiti e ad aprire un blog con un programma di affiliazioni. Vediamo degli spunti originali che all’estero annoverano già diversi addetti.

Come arrotondare lo stipendio con 200 euro al mese: scrivere discorsi per un matrimonio

Non tutti sono bravi con le parole e spesso uno dei compiti più ingrati che ci possano affidare è la scrittura del discorso per un matrimonio. Solitamente spetta al testimone pronunciare le parole pre-brindisi ma spesso si rischiano imbarazzanti gaffe o banalità a raffica. Molti pensano di rimediare qualche pattern già pronto online e di poter fare copia e incolla cambiando solo i nomi degli sposi salvo poi fare una magra figura.

Ebbene nel Regno Unito ci sono gli scrittori di discorsi professionisti. Potrà stupire anche la cifra dei compensi. Uno scrittore che abbia avuto qualche esperienza di pubblicazione o di sceneggiatura può richiedere, per un singolo discorso, fino a 300 sterline che equivalgono a 340 euro.

Nei matrimoni inglesi hanno, inoltre, molta importanza anche le promesse nuziali. In Italia grazie anche ai recenti format TV, la formulazione delle promesse sta diventando sempre di più un momento topico della celebrazione. Anche in questo caso c’è chi ha intravisto la possibilità di creare un business e divenire fornitore di testi per promesse nuziali su misura.

Lavoro che permette di fare la mamma a tempo pieno

Trovare un lavoretto che impegni poche ore al giorno è abbastanza difficile. Questo diventa ancora più complicato se si tratta di una donna e ancor più di una mamma a tempo pieno. Oltre alla segretaria virtuale, ci sono altre opportunità da valutare come quella che vi spieghiamo. Le attività dei bambini in età scolare si moltiplicano di anno in anno. Dopo la scuola c’è la piscina, la scuola di danza ed il corso di karate. Spesso ci sono delle mamme che per un legame di amicizia si rendono disponibili a portare oltre al proprio figlio anche altri compagni di scuola a questi appuntamenti.

Perché non farlo in maniera professionale magari anche con un servizio merenda on car, ossia da sgranocchiare nel tragitto? È l’idea del baby taxi privato, un’ottima opportunità per le mamme. Ovviamente il servizio dovrebbe rientrare nell’ambito del babysitting e non del trasporto persone professionale. Un consulente d’impresa per donne potrebbe aiutare chi si accinge a offrire questo servizio con le pratiche burocratiche.

Ecco quindi qualche idea su come arrotondare lo stipendio e creare una seconda entrata in famiglia.

