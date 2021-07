C’erano una volta quelle case di campagna in cui avere le galline e l’orto permetteva alle famiglie di sopravvivere con dignità. Non solo a tavola arrivavano prodotti sani, buoni e a km 0 ma si potevano anche scambiare con altri alimenti dei vicini. Chi aveva ad esempio i frutteti faceva lo scambio con le uova o le verdure. Ma i nostri Lettori più giovani non sanno che in tempi di guerra l’orto e l’aia salvavano anche la vita. Per esperienza personale ma leggendo e sentendo i racconti dei nonni durante la guerra durante i rastrellamenti molte famiglie si sono salvate proprio così. La vita in cambio dei prodotti di sopravvivenza. Ma tornando a noi ecco 3 trucchi delle nonne di campagna per avere sempre pomodori freschi e succosi nell’orto.

Via le foglie che stanno sotto

Nel momento in cui la pianta di pomodoro supera i 50/60 cm ecco che dobbiamo rimuovere le foglie nella parte più bassa della pianta. Proprio qui a causa anche dell’età stessa delle foglie si sviluppano maggiormente batteri, parassiti e funghi. Avendo infatti meno sole meno e aria queste foglie sono un facile bersaglio dei parassiti.

3 trucchi delle nonne di campagna per avere sempre pomodori freschi e succosi nell’orto

Uno dei trucchi meno conosciuti è quello di dare un incoraggiamento alle punte degli steli proprio in questo periodo dell’estate. Pizzicarne o cimarne le punte servirà infatti a far fiorire e maturare più velocemente i nostri pomodori.

Attenzione, inoltre alla profondità del terreno perché è fondamentale per i nostri pomodori e allo sviluppo di radici più forti e più sane. Ricordiamo infatti che un pomodoro con un maggior numero di radici sarà un pomodoro più forte e di qualità migliore. Non preoccupiamoci se all’inizio la pianta penderà lateralmente perché poi una volta lasciata al sole si raddrizzerà da sola a patto però di averla esposta in maniera perfetta.

