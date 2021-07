Chi lo dice che per abbassare il colesterolo dobbiamo per forza rinunciare a tutto? Non è propriamente così soprattutto se manteniamo alto il livello di attività fisica. Poi ovviamente se dobbiamo e vogliamo tornare ai livelli di sicurezza molti alimenti e piatti speciali li dovremo eliminare per un po’. Ecco allora 1 pasto completo e straordinariamente succulento per combattere il colesterolo con piacere a tavola.

Pollo con curry ed erbe aromatiche

Un bel secondo completo e salutare il pollo al curry ed erbette aromatiche per non rinunciare al piacere della tavola salvaguardando il colesterolo. La taurina sostanza in grado di dare la carica e presente nel pollo e nel tacchino è anche in grado di contrastare il colesterolo e prevenire le malattie cardiache. Secondo l’American Heart Association pollo e tacchino vanno di diritto nella lista degli alimenti iper-benefici per il colesterolo. Paradossale che poi gli americani mangino quasi tutti carni rosse e siano il popolo col colesterolo più alto del mondo. Della serie: nessuno è profeta in patria.

1 pasto completo e straordinariamente succulento per combattere il colesterolo con piacere

Un bel piatto di legumi è il miglior alleato contro il colesterolo alto. Fagioli e lenticchie, ceci e piselli sono un poker d’assi per prevenire le malattie cardiovascolari. Tra l’altro avendo un indice glicemico molto basso manterremo equilibrati anche i livelli di zuccheri nel sangue. Anche in questo caso i legumi cucinati con aglio, erba cipollina e curry e un goccio d’olio crudo saranno un contorno gustoso, nutriente e sano.

Senza rinunciare al dolce

E per chiudere in bellezza ecco una mousse con pochi grassi e tanta dolcezza: una mousse di yogurt naturale con la frutta fresca. Dobbiamo rigorosamente ricorrere al latte scremato e allo yogurt magro per non rinunciare al piacere di un dolcino anticolesterolo. Fragole, albicocche e frutti rossi di bosco per guarnire e accompagnare la nostra mousse delizia del palato e nemica del colesterolo.

