Con l’arrivo della primavera, ci si appresta a riporre nell’armadio i piumoni che hanno riscaldato le notti più fredde dell’anno. Dopo un lungo inverno in loro compagnia, adesso è giunto il momento di dargli una rinfrescata e di accantonarli, lasciando spazio a coperte più leggere dalle nuance primaverili.

Dunque, in questi giorni, bisognerà provvedere al lavaggio. Bisognerà considerare anche perfetta asciugatura per scongiurare muffa, umidità e cattivi odori.

Inoltre, bisogna precisare che per quanto riguarda la pulizia della stanza da letto, la primavera potrebbe essere il pretesto giusto per lavare anche i cuscini e i materassi. Due operazioni che spesso, per mancanza di tempo o per distrazione, vengono rimandate.

In realtà, tutti pensano a lavare settimanalmente le lenzuola. Pochi sanno, invece, ogni quanto andrebbero lavati i cuscini. Un’informazione utile per averli sempre morbidi, puliti e privi di acari. Di questo ne avevamo parlato in un precedente articolo, mostrando tutti i trucchi per lavare i cuscini velocemente.

Per una pulizia del materasso facile e veloce, eliminando eventuali macchie, bisognerebbe agire in questo modo.

Ovviamente, è inutile dire che per i materiali ingombranti il lavaggio e l’asciugatura risultano più difficoltosi. Piumoni e piumini, ad esempio, sono spesso gonfi e pesanti. Dunque, lavarli e farli asciugare in modo ottimale non è sempre così facile e scontato.

A tal proposito, ecco 3 trucchetti furbi per asciugare piumoni e piumini in asciugatrice senza rovinarli e tutti i segreti per lavarli al meglio

Partiamo con il lavaggio dei piumoni. Controllare sempre l’etichetta presente sul capo è un passaggio sempre obbligatorio. In questo modo capiremo come agire a seconda dei tessuti.

Chi desidera lavarli il lavatrice, ovviamente dovrà accertarsi di avere una lavabiancheria abbastanza grande, per evitare un sovraccarico dell’elettrodomestico.

Per non rovinare l’imbottitura di piumoni, ma anche di piumini invernali, generalmente si consiglia di:

scegliere il programma “cotone”, oppure “fibre sintetiche” e impostare la temperatura a 30° C, massimo 40° C;

impostare la centrifuga a minimo 900 giri (anche se molti fanno l’errore di evitarla per il timore di rovinare l’imbottitura);

scegliere un detersivo per capi delicati e aggiungerne in poca quantità. Si evita, così, quell’effetto viscido sul piumone che indica una presenza eccessiva di prodotto;

evitare ammorbidenti e aggiungere nel cestello una pallina da tennis. Questa aiuterà a mantenere uniforme l’imbottitura.

Una volta lavati, vediamo i 3 trucchetti furbi per asciugare piumoni e piumini in asciugatrice senza rovinarli:

per i piumoni sintetici o con l’imbottitura: impostare una temperatura media e di lasciarli asciugare per una ventina di minuti.

con le piume d’oca, invece, bisognerà impostare un’asciugatura di 40 minuti.

infine, per la lana basteranno 10 minuti ad una temperatura medio-alta.

Consiglio extra

Per piumoni molto voluminosi, impostare l’asciugatrice a tempo (circa un ora e mezza, anche due ore) ad una temperatura medio-bassa. In questo modo, i piumoni saranno perfettamente asciutti e non si eccederà nei consumi. Piumoni e piumini saranno prontissimi per essere riposti nell’armadio.