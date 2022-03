Siamo appena tornati dal lavoro e siamo stanchi e avviliti. Abbiamo solo voglia di stenderci sul divano e mangiare qualcosa di sfizioso e poco impegnativo. Ovviamente, per fare ciò dovremmo metterci ai fornelli e abbandonare il caldo giaciglio e il libro che stiamo leggendo. La verità è che la voglia di cucinare è pari a zero, ma non vogliamo cedere ai pasti pronti nel congelatore.

Capita spesso che la sera la voglia di qualcosa di goloso sia pari alla noia del dover cucinare. Ecco perché la Redazione di ProiezionidiBorsa cerca sempre di inventare nuove e sfiziose ricette per i suoi lettori. È il caso dell’eccezionale pietanza di oggi che, una volta provata, ci farà dire basta a frittata e scatolette a pranzo e cena.

Con pochi euro e 20 minuti tra preparazione e cottura, porteremo in tavola un piatto gourmet senza nemmeno accorgercene. Nel frattempo, ci resterà del tempo per rilassarci davanti a un bicchiere di vino e un buon libro. Ma andiamo alla lista della spesa e alla preparazione.

Alimenti salvacena da tenere sempre di scorta

Ci sono dei cibi che non dovrebbero mai mancare in una cucina. Infatti, proprio perché hanno una lunga conservazione, possono fare la differenza quando non sappiamo cosa mangiare. Una fetta di pane scongelata da accompagnamento è un regalo. A proposito, esistono alcuni trucchi per congelarlo e averlo sempre fragrante. Tra questi ricordiamo anche uova, farina, ma anche i prodotti surgelati come il pesce a filetti, che sarà il pezzo forte di questa ricetta.

Basta frittata e scatolette a pranzo e cena, questa golosa torta di pasta sfoglia veloce con ripieno segreto farà impazzire

Un altro alimento da conservare in frigorifero è la pasta sfoglia. Oggi la useremo per preparare un fagotto ripieno di pesce fumante e verdure. Per gli ortaggi possiamo scegliere quello che ci offre la casa. Carote e cipolle sono la base cui aggiungere peperoni, zucchine etc. I restanti ingredienti sono:

olio EVO; limone; prezzemolo; sale e pepe.

Cominciamo con lo scongelare il pesce immergendolo in una ciotolina con acqua tiepida. Non dovrà risultare completamente scongelato e basteranno pochi minuti di ammollo. Nel frattempo, in un piatto fondo creiamo una marinatura con olio, sale, pepe, scorza di limone e prezzemolo e immergiamo i filetti. Scegliamo noi la quantità in base al nostro appetito.

Nel frattempo, tagliamo tutte le verdure alla julienne e stendiamo la pasta sfoglia divisa in 4 quadrati. Ora bucherelliamo la parte centrale di ognuno e stendiamo le verdure che avremo condito a piacimento. Dopo, scoliamo il pesce e adagiamone un filetto per ogni sfoglia. Richiudiamo i fagottini e inforniamo a 180° C per 15 minuti circa.