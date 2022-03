È innegabile che l’aumento dei prezzi del gas preannuncia una batosta sui conti di fine mese di una famiglia media. Tutti stiamo utilizzando meno riscaldamento, meno acqua calda ma soprattutto meno gas (anche) dei fornelli. Di certo non potremmo evitare di cuocere i primi piatti o alcuni tipi di pasta o pesce ma possiamo riscoprire alcune verdure da mangiare a crudo. A volte non si pensa nemmeno che alcuni contorni vegetali potrebbero esser ugualmente gustosi anche non cotti. Ne gioverà anche la salute perché tutte le vitamine e le componenti termolabili (ovvero che si esauriscono con il calore) rimarranno intatte. Fra i vantaggi delle verdure crude c’è anche l’utilizzo minore di grassi per il condimento.

Non ci resta che scoprire quali ortaggi saranno portentosi anche crudi.

Potremmo risparmiare sulla bolletta del gas grazie a queste verdure che si possono mangiare senza la cottura in forno o in padella ma crude in insalata

Difficilmente troviamo la zucchina nelle insalate ma è un ortaggio molto versatile e si presta ad un contorno freddo. Tagliamo le zucchine con un pelapatate nel senso della lunghezza. Basterà condirle con olio, aglio, basilico, menta, sale e pepe. Aggiungiamo qualche ciliegina di mozzarella e serviamo a temperatura ambiente.

Non da meno sarà la preparazione a crudo delle zucchine marinate. In questo caso possiamo tagliarle a sfoglie con il pelapatate oppure a fette sottili. Prepareremo una marinatura con 3 cucchiai di olio Evo, 3 cucchiai di aceto di mele, 1 cucchiaio di sale ed 1 cucchiaino di zucchero. Metteremo poi, le zucchine a marinare per almeno un’oretta. Serviremo le zucchine su un piatto, qualche cucchiaino di marinatura e spolverizzeremo con abbondante prezzemolo.

I finocchi

Anche i finocchi possono essere gustati a crudo. Sono croccanti e in questo modo sprigionano tutto il potenziale aromatico. Essendo anche una fonte di minerali e acqua possono costituire una perfetta merenda spezza fame. Olio d’oliva, sale e pepe saranno il condimento ideale del finocchio tagliato a fettine sottili.

I carciofi

Ebbene anche i carciofi possono essere preparati in insalata. Andranno naturalmente puliti accuratamente con un taglio basso delle spine e l’eliminazione di tutta barba interna. Andranno lavati e tagliati a fettine sottili, quindi posti in frigorifero in acqua fredda e limone. Come condimento prepariamo la citronette con olio d’oliva, limone, sale e pepe. Scoliamo ed asciughiamo con un canovaccio i carciofi e serviamo con il condimento. Impreziosiamo con scaglie di grana.

Così potremmo risparmiare sulla bolletta del gas ma anche concederci un pranzo o una cena gustosa e originale.

