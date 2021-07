È sempre un piacere mostrare un corpo bello e ben curato. Soprattutto in estate, quando ci si sveste maggiormente e si mettono a nudo anche braccia e gambe. Il problema è che il tanto odiato caldo che non lascia tregua potrebbe danneggiare la nostra cute. E una pelle secca e irritata può creare fastidio e qualche disagio in pubblico.

Fortunatamente possiamo porre rimedio a questo inestetismo, anche da casa. Ecco perché la nostra Redazione ha deciso di mettere a disposizione del proprio pubblico 3 trattamenti naturali dolcissimi per stimolare l’abbronzatura e mantenere la pelle morbida e idratata. Bastano pochissimi ingredienti per realizzarli e oltre che curare la cute provvederanno a mantenerne il colorito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

3 trattamenti naturali dolcissimi per stimolare l’abbronzatura e mantenere la pelle morbida e idratata: scrub yogurt e geranio

Ingredienti:

1 cucchiaio di yogurt greco;

1 cucchiaino di zucchero di canna;

2-3 gocce di olio essenziale di geranio.

Si mescola in una ciotola lo yogurt con lo zucchero di canna, poi si aggiunge l’olio di geranio. Quando il composto è pronto lo distribuiamo con delicatezza sul viso inumidito. Lasciamo in posa un po’, poi togliamo tutto con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida.

Lo yogurt è un esfoliante naturale, combatte le rughe e cura borse e occhiaie. L’olio di geranio ha invece effetto tonificante e aromatico.

Scrub miele e cacao

Ingredienti:

5 cucchiai di cacao in polvere;

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di olio di carota;

5 cucchiai di zucchero di canna.

Dopo aver amalgamato il cacao con lo zucchero aggiungiamo anche il miele e l’olio di carota. Ci bagniamo e applichiamo il trattamento su tutto il corpo, quindi ci risciacquiamo per bene.

Il cacao protegge la pelle dai raggi UV e ne riduce l’invecchiamento, mentre il miele nutre e purifica contrastando il proliferare dei batteri. Infine, l’olio di carota agevola la tintarella col suo effetto emolliente.

Scrub profumato alla cannella

Ingredienti:

2 cucchiai di cannella in polvere;

2 cucchiai di burro di karité;

1 cucchiaio di miele;

1 vasetto di yogurt naturale;

2-3 cucchiai di zucchero di canna.

Mischiamo lo yogurt col burro e aggiungiamo gli altri ingredienti. Inumidiamo tutto il corpo e vi spargiamo lo scrub. Lasciamo poi agire e ci sciacquiamo. Il burro di karité dona vigore alla pelle e la protegge dai raggi solari. La cannella, invece, è una spezia efficace contro la ritenzione idrica.