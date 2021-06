Quando ci occupiamo della pulizia degli oggetti di casa sappiamo bene che non dovremmo lasciare nulla al caso. Batteri, germi e sporcizia sono sempre in agguato e si accumulano alla minima distrazione. Anche quando dobbiamo lavare i piatti, dopo un generoso pasto, l’acqua da sola non può bastare. Per una corretta igiene di posate, bicchieri e stoviglie è necessario provvedere in altri modi e con altri prodotti. E non si parla dei soliti detergenti commerciali costosi e perlopiù inquinanti.

Vi sono rimedi più alla portata delle nostre tasche e che abbiamo già a disposizione in cucina. Ecco perché si offre qui una soluzione semplice e biologica e, soprattutto, a costo zero. Vediamo di che si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cosa si nasconde nel lavabo della cucina

Come in ogni altra faccenda domestica, anche quando si lavano i piatti bisogna metterci attenzione. Lo sporco si annida nei luoghi più impensabili e noi non ce ne accorgiamo. Basti pensare che uno degli oggetti più sporchi della cucina e dell’intera casa è la spugnetta. Già, proprio quella che strofiniamo sulle stoviglie sporche di cibo.

Per questo motivo è molto importante, oltre che lavare adeguatamente la spugna, assicurarsi che piatti e stoviglie vengano disinfettati a dovere. Ed ecco come fare.

Questa comune spezia sbalordisce tutti perché è un efficacissimo rimedio naturale per piatti e stoviglie

La soluzione green per dire definitivamente addio a germi e batteri nelle stoviglie sono i chiodi di garofano. Infatti non sono solo utili per insaporire le pietanze che cuciniamo. Possiedono anche importanti proprietà antisettiche che contrastano la proliferazione dei microorganismi nocivi. Questa comune spezia sbalordisce tutti perché è un efficacissimo rimedio naturale per piatti e stoviglie.

Tutto ciò che dovremo fare è preparare come al solito l’acqua delle stoviglie. Dopodiché si mettono in ammollo un po’ di chiodi di garofano, lasciandoli per qualche minuto. Quindi si effettua il solito lavaggio e risciacquo. Ripetiamo il procedimento puntualmente dopo ogni pasto.

Se il consiglio è stato utile e per altri suggerimenti green, potrebbe interessare questo rimedio naturale per far tornare a brillare la lavastoviglie.