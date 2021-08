Ogni ritracciamento viene comprato e questo è il copione che tende a ripetersi da mesi. Il motivo però è sempre lo stesso: non ci sono alternative all’azionario ed il premio per il rischio continua a essere a favore.

Per questo motivo il rialzo dei mercati ora potrebbe continuare ma i supporti andranno sempre monitorati per evitare di rimanere incastrati in posizioni contro trend.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:37 del 27 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.853

Eurostoxx Future

4.192,5

Ftse Mib Future

26.035

S&P 500 Index

4.509,91.

La nostra previsione annuale proietta da ora una fase discendente e che il top annuale sia stato già segnato

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 27 agosto.

Chi avrà ragione? La tendenza o la previsione? Seguiremo le dinamiche di volta in volta.

Previsioni per la settimana del 30 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Di giorno in giorno poi andremo a mantenere il polso della situazione per confermare o meno la previsione appena fatta.

Il rialzo dei mercati ora potrebbe continuare ma i supporti andranno sempre monitorati

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30 agosto inferiore a 15.790.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30 agosto inferiore a 4.152.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30agosto inferiore a 25.880.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30 agosto inferiore a 4.450.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Long sugli indici analizzati. Se la nostra view si rivelerà corretta, da ora in poi si potrebbe assistere a interessanti accelerazioni al rialzo.

Come al solito si procederà per step.