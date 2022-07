Il periodo estivo è ideale per provare un nuovo taglio di capelli, corti lunghi o medi. Si potrà provare a optare per diversi tipi di tagli, da quelli più pratici a quelli alla moda. Una delle tendenza che continuano ad imperversare dallo scorso anno è quella dei capelli portati del loro grigio naturale. Il colore, però, non è l’unica tendenza da seguire dal momento che anche in questo 2022 ci sono tagli molto sbarazzini perfetti anche per le over 50. Oggi si tratterà di tre tagli di diverso genere che stanno spopolando in questa calda estate 2022. Da un lato capelli corti portati con la frangia mentre dall’altra un caschetto francese e uno stile punk. Tre modi diversi ideali per donne dai caratteri differenti. Tagli tornati dal passato ideali da portare al mare ma anche in città.

3 tagli di capelli da portare anche dopo i 50 anni perché ringiovaniscono

Tra questi tagli tornati di moda dagli anni ’80 e ’90 troviamo il corto con frangia. Ottimo se combinato con una frangia sfilata e leggermente lungo sulla nuca. Un taglio che saprà donare a quasi tutti i tipi di volto regalando personalità e carattere a chi deciderà di osare. Un secondo taglio molto interessante da sfoggiare durante il periodo estivo è il cosiddetto caschetto francese caratterizzato da una lunghezza medio lunga e da frangia irregolare. Un taglio da provare sui capelli mossi ma anche ricci e lisci. Per quanto riguarda i colori ci si potrà sbizzarrire dal biondo al castano passando per il corvino.

Le donne che non potrebbero mai rinunciare al loro taglio lungo neanche con 40 gradi all’ombra potranno provare un raccolto su capelli lunghi in stile punk rock. Molto grintoso con ciuffi laterali che movimenteranno il look e, magari, con una particolare tinta di capelli. Tutti tagli che arrivano dal passato ma che riusciranno a donare freschezza al look estivo. Ottimo completare il tutto con un trucco adatto al proprio stile e alla propria personalità. Dal rossetto rosso perfetto per il caschetto francese a quello arancione per lo stile punk. Si tratta di 3 tagli di capelli da portare anche dopo i 50 anni dal momento che valorizzano le donne giovani ma anche le più avanti con gli anni. Un modo per perdere qualche anno senza stravolgere completamente il proprio essere.

Lettura consigliata

Quali sono i tagli perfetti per valorizzare i capelli ricci