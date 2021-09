Il mese corrente è quello giusto per preparare giardini e balconi ai primi freddi. Aspettare infatti vorrebbe dire rinunciare ai fiori durante i prossimi mesi. Sarebbe un peccato quando ogni piccolo tocco di colore fa una grande differenza. E fortunatamente c’è una grande varietà di piante che possiamo utilizzare a questo scopo. Sono quelle più adatte al periodo e che ci doneranno colori e profumi nei mesi in cui ne abbiamo più bisogno. Come questi di cui stiamo per parlare: 3 splendidi fiori da piantare a settembre per rallegrare il nostro giardino autunnale. Si tratta infatti di piante che resistono agli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo. Non hanno bisogno di grandi cure ma i loro colori sono così vivaci che riusciamo a vederli anche da grande distanza. I vicini non potranno che invidiarci.

I primi fiori di cui vogliamo parlare sono le Nerine, belle, colorate ed eleganti. Sono piante bulbose che producono dei fiori a grappolo rivolti verso l’alto. Ogni petalo sembra un nastro che si arriccia scoprendo sempre più la sua parte centrale. I colori che sfoggia vanno dal bianco al rosa, o al rosso. In più propagano un profumo dolce ma assolutamente delicato che continua dall’estate alla fine dell’autunno. Ricordiamoci che queste piantine amano il sole, quindi esponiamole alla luce il più possibile. Dimenticare quest’aspetto è uno dei 3 errori comunissimi da non fare per non danneggiare giardino e terrazzo fiorito.

La seconda pianta è la Kniphofia o Tritoma. Questo è un fiore dal sicuro impatto data la vivacità dei suoi colori e l’abbondanza dei suoi fiori. Questi appaiono come delle coloratissime pannocchie arancioni, gialle o rosse. Insomma, proprio i colori che vorremmo vedere nel nostro giardino in autunno. Possiamo coltivarli in vaso, ma sono perfetti per le bordure dei giardini data la loro natura generosa.

Lo stesso possiamo dire dell’ultimo fiore di cui parliamo oggi, la Ceratostigma Willmottianum. Certo non è un nome che si ricorda facilmente, ma i vivai più attrezzati ci sapranno aiutare. E ne vale davvero la pena, perché questa pianta cespugliosa dal verde intenso produce dei fiori davvero indimenticabili. Sono di un colore che va dall’azzurro al blu con bordature rosse. La fioritura è molto abbondante dall’estate ad autunno inoltrato. In questo periodo anche le foglie cambiano foggia andando sempre di più verso il rosso.

