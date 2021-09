Questi nuggets buonissimi sono la ricetta vegana perfetta per un aperitivo in compagnia

E se ci dicessero che esistono dei nuggets ma non di pollo? Beh allora ci sono delle sfiziosità anche per i vegani e vegetariani o per chi non vuole mangiare la carne. Questa alternativa perfetta sono i nuggets di ceci.

I nuggets sono uno snack golosissimo e i più famosi sono quelli di pollo della catena di fastfood più nota del Mondo: il McDonald. Ma si può trovare un sostituto semplice e veloce da preparare. Non si tratta solo di una scelta vegana, ma anche di abbracciare la gustosità e i benefici di questo legume.

Oltre ad essere gustosi, garantiscono un apporto molto alto di proteine e sali minerali

I ceci, infatti, garantiscono un apporto molto alto di proteine, fibre e sali minerali, quali sodio e potassio. Sono una soluzione ottima per chi non vuole mangiare carne, per chi segue una dieta vegetariana o senza alimenti provenienti dagli animali, per gli appassionati di legumi.

Sono perfetti per cene, rinfreschi o serate con gli amici. Il loro sapore avvolgente al contempo è perfetto per delle creme saporite e per delle polpette stuzzicanti.

Ma qui non si tratta delle solite polpette! La forma cambia e diventa più appetitosa, accontentando grandi e piccoli.

Questi nuggets buonissimi sono una ricetta vegana perfetta per un aperitivo in compagnia!

Ma vediamo come si preparano. Un mixer da cucina, pochi ingredienti e il gioco è fatto. Il tempo di preparazione è di 10 min. Ne serviranno invece 20 per la cottura. Gli ingredienti:

150 gr di farina di ceci (in alternativa si possono amalgamare 250 gr di ceci e 100 gr di farina di avena);

40 ml di acqua;

1 cucchiaio di aceto di mele;

1 cucchiaio di olio;

scorza di limone;

un pizzico di sale;

curcuma o altre spezie a piacere.

Per la panatura:

pan grattato;

un pizzico di sale.

Nel mixer da cucina frullare farina di ceci e acqua poco per volta. Aggiungere anche sale, olio, pepe e spezie a nostro piacimento. Possiamo usare la curcuma, ma anche rosmarino e paprika. Passiamo poi a grattugiare sopra il composto anche la scorza del limone. Successivamente versare 1 cucchiaio di aceto di mele. Possiamo mescolare anche con un cucchiaio se non ci fa fatica.

Cerchiamo di ottenere un composto sodo e ben amalgamato.

A questo punto porre il pangrattato su un piatto assieme al pizzico di sale. Con le mani inumidite con dell’acqua e dell’olio formiamo delle palline da allungare. A questo punto possiamo decidere se friggerle leggermente in padella e renderle ancora più gustose, o al forno.

Se in padella, porre i nuggets in padella con un filo d’olio, girarli e toglierli al momento della doratura.

Se al forno, preriscaldare il forno a 180°. Porre della carta da forno su una teglia e infornare i nuggets per 20/25 minuti in funzione ventilata. A questo punto possiamo servirli a tavola con una maionese classica (per gli amici non vegani) o vegana di aquafaba. Il sapore sarà esplosivo unito alla consistenza morbida dentro e croccantissima fuori.