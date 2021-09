Quando ci si trucca con l’ombretto e si trascorre una giornata fuori casa, l’effetto occhiaie è dietro l’angolo. Per evitarlo bastano alcune piccole accortezze. La raccomandazione che si sente dare più spesso è di applicare un buon primer per fissare meglio l’ombretto. In realtà ci sono alcuni pratici consigli da seguire per far durare di più l’ombretto senza applicare il primer.

Dopo aver scelto la tonalità dell’ombretto in base al proprio incarnato, è ora di vedere quali siano e come metterli a frutto. Nessuno di questi è complicato e non servono particolari abilità per applicarli.

Un’alternativa al primer occhi è il correttore, che crea una base perfetta per l’ombretto. Non solo ne risalta il colore, ma contribuisce a fissarlo e ad evitare che si sciolga facilmente. In genere si applica solo nella zona in cui tendono a formarsi le occhiaie. Per usarlo come fissante andrà invece steso sulla palpebra, proprio dove poi si applicherà l’ombretto. Altrimenti, si può ottenere un effetto simile con un ombretto in crema di una nuance chiara o dello stesso colore di quello che si utilizzerà in seguito. Anche la cipria traslucida, purché adatta ad essere applicata nella zona dell’anello oculare, si presta bene a questo compito.

La durata dell’ombretto è condizionata anche dal modo in cui viene applicato. C’è chi usa un pennello e chi invece le proprie dita. L’importante è che nel primo caso non si utilizzi lo stesso pennello del blush, assolutamente controproducente. Bisogna sempre e comunque utilizzare un pennello appositamente studiato per applicare l’ombretto. Per stenderlo se ne utilizzano due: il primo per stendere il prodotto e il secondo, più piccolo, per fare le sfumature. La punta del pennello scelto deve sempre essere inumidita prima di utilizzarlo per applicare l’ombretto. In questo modo lo si fisserà meglio.

Il pennello permette di stendere comodamente il trucco. Anche se alcune ragazze trovano il suo uso difficile se non addirittura superfluo. Meglio, in parte: magari si otterrà un ombretto meno preciso, ma usare le punte delle dita per stenderlo permetterà di farlo durare più a lungo.

Altrimenti? Fare più passate di trucco!

Stratificare l’ombretto è una delle soluzioni più valide per ottenere un risultato migliore e che duri più a lungo. Più strati di ombretto assorbiranno meglio sebo e umidità della pelle, resistendo di più.