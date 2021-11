È originario dell’America centrale, ha un aspetto forse goffo, un colore poco definito ed è un tubero. Stiamo parlando del Topinambur, detto anche “carciofo di Gerusalemme”. Ha ampi utilizzi in cucina per le grandi proprietà nutritive e i benefici che apporta alla salute. In quanto tubero, viene spesso associato alla patata, ma, a differenza di questa, ha meno amido e tante fibre.

È molto consigliato a chi soffre di disturbi alimentari, agli obesi e ai diabetici. Infatti, 100 grammi di topinambur contengono solo 73 kcal. I benefici che porta sono legati alle quantità di acqua, proteine e vitamine, magnesio e potassio. Per tali ragioni, ha proprietà eccezionali per il buon funzionamento dell’intestino e per il metabolismo. I medici ritengono anche che l’inserimento del topinambur in una corretta e sana alimentazione potrebbe aiutare il sistema nervoso. Potrebbe, inoltre, rinforzare le difese del sistema cardiovascolare e di quello immunitario.

È un alimento poco conosciuto ai più e che, oltretutto, non rientra tra gli ingredienti principali della tradizione italiana. Infatti, pochi lo conoscono ma ecco come cucinare questo particolare tubero in padella per avere un piatto genuino che fa bene alla salute. Molti chef lo utilizzano per la preparazione di piatti particolari e non convenzionali. Grazie a questo, il topinambur sta entrando sempre più spesso nelle cucine, sia come piatto unico che come contorno.

Dopo avere imparato a pulirli e sbucciarli, possiamo metterci ai fornelli.

Gli ingredienti che serviranno sono:

500 grammi di topinambur;

1 cipolla bianca;

1 rametto di rosmarino;

sale q.b.;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Sbucciamo i topinambur e, per evitare che diventino neri, tuffiamoli in un recipiente pieno di acqua e limone. Prendiamo una padella. Affettiamo quindi una cipolla molto sottile e facciamola dorare dolcemente con l’olio extravergine a fiamma media. Dopo qualche minuto, aggiungiamo i topinambur tagliati a fettine, mezzo rametto di rosmarino e un po’ di sale. A questo punto, versiamo dell’acqua, in modo da coprire appena la quantità di topinambur, e copriamo la padella con il coperchio. Lasciamo cuocere 30 minuti circa o, per lo meno, finché l’acqua non sia evaporata. Di tanto in tanto, mescoliamo per evitare che i topinambur si attacchino alla padella.

A fine cottura, possiamo aggiungere l’altra metà di rosmarino fresco. Per chi lo gradisce, il sapore dei topinambur può essere esaltato anche con una manciata di pepe nero. Con questa ricetta, potremo portare in tavola un contorno particolarmente genuino, che fa bene alla salute ad un costo totale di circa 5 euro.