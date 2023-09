3 siti totalmente gratuiti per apprendere l’educazione finanziaria ed imparare trucchi e consigli per accrescere il patrimonio

L’uomo, si sa, è l’artefice della propria fortuna e della propria ricchezza. Eccezion fatta per i fortunati vincitori alle lotterie, e per chi eredita patrimoni sostanziosi, tutti noi dobbiamo imparare a convivere con le regole del denaro e della gestione del nostro patrimonio. La notizia positiva è che possiamo apprendere da soli, anche se questo ci costerà impegno, applicazione e curiosità. Se non altro, ci risulterà utile per le scelte della vita di tutti i giorni.

A parte i guru che vendono a prezzi molto elevati i propri corsi, possiamo consolidare prima le conoscenze essenziali del mestiere. Oltre a leggere testi rivelatori e pluripremiati, come il celebre “Padre ricco, padre povero” di R.Kiyosaki, possiamo consultare 3 siti totalmente gratuiti per apprendere l’educazione finanziaria: merito di alcune fonti istituzionali di primissimo rilievo, come la CONSOB e la Banca d’Italia.

Seminare oggi per raccogliere domani

Il primo punto di partenza è il portale governativo Quellocheconta. Il sito è realizzato in maniera estremamente intuitiva, ma riesce ad incrociare notizie utili per ciascuno di noi. Ci sono sezioni dedicate ai giovani dove comprendere i meccanismi previdenziali e lavorativi, così come linee guida per soggetti più adulti. Qui si possono trovare nozioni per strumenti assicurativi, comprensione del rischio, fondamenta per investire in titoli di Stato ed obbligazioni.

Nel sito della CONSOB è invece possibile reperire il portale Investor Education, ricco di contributi ed analisi fornite da centri di ricerca universitari o specialistici. Il sito è accompagnato da grafiche molto intuitive, estremamente utili per rafforzare la memoria e rendere più lineare la comprensione di fenomeni complessi. D’altronde è proprio come l’economia: nonostante sia molto arduo comprendere l’insieme, la floridità di un patrimonio si vede nel più semplice dei concetti: sapere crescere nel tempo, fino ad autosostenersi.

3 siti totalmente gratuiti per apprendere l’educazione finanziaria

La Banca d’Italia mette a disposizione un portale denominato l’Economia per tutti. Molto utile la sezione dedicata ai metodi per richiedere prestiti, e che spiega le tipologie di finanziamenti presenti nel mercato. Quanti sogni si interrompono per mancanza di liquidità. Eppure, il microcredito potrebbe sostenerli e rafforzarli. Il sito ha altre sezioni intuitive che potrebbero essere utili anche per gli adolescenti.

Sfortunatamente l’educazione finanziaria non è ancora una materia insegnata nelle scuole. Ma sarebbe un prezioso insegnamento per i bambini quello di imparare presto a conoscere il significato di alcune parole. Per porre le basi, oltre che utilizzare questi siti per le nostre ricerche ed i nostri studi, potremmo iniziare a condividerli proprio con loro. Quando saranno grandi, potrebbero ringraziarci per aver fornito uno strumento essenziale per comprendere il Mondo, utile per capire il mondo degli affari e quello del benessere economico.