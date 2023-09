Quanto costa la magnifica casa di Raffaella Carrà a Roma? Ecco anche il prezzo delle spese condominiali

Scomparsa due anni fa, Raffaella Carrà è ancora una delle artiste italiane più amate al Mondo. Subito dopo la sua morte la splendida casa di Roma è stata messa in vendita. Scopriamo quale potrebbe essere il suo costo.

Avrebbe compiuto 80 anni lo scorso 18 giugno la celebre Raffaella Carrà. A due anni dalla sua morte avvenuta il 5 luglio del 2021, Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo vero nome, è ancora molto amata in tutto il Mondo. Cantante, attrice, presentatrice, ballerina insomma era considerata la regina della Tv italiana, ma anche di quella spagnola e del Sud America.

Una donna forte, indipendente, grintosa e soprattutto libera. I suoi look provocavano sempre molto scalpore, ricordiamo quando si mostrò con l’ombelico di fuori nella trasmissione Canzonissima nel 1970.

Una grande artista

Canzoni come Tuca Tuca, Rumore, Tanti Auguri, Pedro e tante altre sono rimaste nella testa e soprattutto nel cuore di molti italiani. Pare che Raffaella abbia venduto oltre sessanta milioni di dischi.

Ad esempio, la canzone “Ma che musica maestro”, che fu la sigla di Canzonissima, (proprio l’edizione dell’ombelico scoperto e dello scandalo) in pochissimo tempo raggiunse la vetta delle classifiche.

La Carrà è stata anche un’icona di stile, con il suo biondo caschetto bombato che negli anni ha modificato ma mai stravolto.

Quanto costa la magnifica casa di Raffaella Carrà a Roma: ecco i dettagli

Raffaella viveva a Roma, in un quartiere molto elegante che prende il nome di Vigna Clara. Si colloca nella zona Nord e comprende strade molto conosciute, come Corso Francia e Piazza Giuochi Delfici.

L’appartamento della star si trova in via Nemea e pare che sia stato messo in vendita dopo la sua morte. Una casa di 420 metri quadri circa che occuperebbe l’intero piano della palazzina.

Ma scopriamo i dettagli. Oltre ad un lussuoso salone dai colori pastello, c’è una cucina spaziosa e tre bagni. Un ascensore interno, balconi e terrazzo con piante rampicanti.

Spostiamoci nella zona notte. Sul web leggiamo che la casa sarebbe dotata di 9 camere da letto e 9 bagni. La stanza principale avrebbe un idromassaggio e una sauna.

A completare, anche una palestra e una sala trucco.

Ma quanto costa la magnifica casa di Raffella Carrà a Roma? Naturalmente le trattative sono state private e non è noto il prezzo. Ma in base alla metratura e il quartiere di appartenenza, si parlerebbe di 2 milioni di euro. Ma visto la storia della casa e la struttura, le cifre potrebbero essere molto più alte. Questo è quello che si legge sul web.

E le spese condominiali? Intorno ai 1.000 euro mensili.