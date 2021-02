Smacchiare i vestiti non è quasi mai un gioco da ragazzi. Soprattutto se abbiamo bambini e ragazzini, non è insolito dover avere a che fare con macchie che non vogliono andare via. Erba, inchiostro od olio sono solo alcune di queste.

Una delle macchie più difficili da far sparire è quella da evidenziatore. Chi studia o li usa per lavoro sa bene quanto è facile macchiarsi con questi oggetti. Queste macchie, però, tendono a non andare via solo con il detersivo. Come fare allora? Proviamo a seguire questi 3 semplici modi per togliere le macchie di evidenziatore dai vestiti.

SOS capi delicati

Se smacchiare jeans e magliette non è semplice, fare la stessa cosa con i capi delicati è difficilissimo. Infatti bisogna usare tecniche non aggressive per evitare che il tessuto si rovini. Ecco come possiamo fare.

Prendiamo una ciotolina piena di acqua fredda e sciogliamoci dentro della fecola di patate. Tamponiamo la macchia con questo composto e lasciamo asciugare. Quindi spazzoliamo via il tutto con uno spazzolino vecchio (ma pulito!).

In alternativa possiamo usare l’alcool denaturato. Mettiamo un foglio di carta assorbente dietro al capo da smacchiare e tamponiamo la macchia di evidenziatore con l’alcool. Dopodiché laviamo in lavatrice usando il sapone di Marsiglia.

3 semplici modi per togliere le macchie di evidenziatore dai vestiti

Se invece non dobbiamo smacchiare capi delicati possiamo procedere in questo modo. Prima di tutto procuriamoci della carta assorbente, del latte e dell’alcool denaturato. Mettiamo a scaldare il latte in un pentolino e teniamolo d’occhio: ci servirà tiepido. Intanto posizioniamo il vestito in questione sulla carta assorbente e tamponiamo la macchia con l’alcool.

Quando il latte è caldo, usiamolo per tamponare nuovamente la macchia. Quindi riempiamo una bacinella di acqua calda e aggiungiamoci del Sapone di Marsiglia liquido. Immergiamo il nostro vestito e lasciamolo a mollo per qualche ora. A questo punto basterà lavare il capo in lavatrice e la macchia dovrebbe essere sparita!