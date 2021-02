Il rombo è un ottimo pesce da utilizzare in cucina. È buono ma allo stesso tempo leggero. Inoltre contiene molti nutrienti che beneficiano il nostro organismo. Il suo gusto è delicato e di conseguenza anche chi non ama solitamente il sapore del pesce può apprezzarlo.

Ma come portare in tavola il rombo? Le ricette possibili sono innumerevoli. Tra queste c’è il rombo al forno con patate e una zuppa casalinga che vede come protagonista questo pesce. Quest’ultima variante è molto semplice da cucinare e la preparazione richiede meno di un’ora. Ecco la ricetta casalinga della zuppa di rombo facile e veloce da preparare.

Ingredienti per il rombo in zuppa

1 kg di rombo;

2 bicchieri di passata di pomodoro;

1 spicchio d’aglio;

1 ciuffetto di prezzemolo;

mezzo bicchiere di vino bianco;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Chiediamo al pescivendolo la cortesia di pulirci già lui il rombo. Altrimenti, ricordiamoci che dovremo dedicare un po’ di tempo alla pulizia accurata di questo pesce. Si dovranno eliminare le squame, le interiora, le branchie e le pinne. Quindi bisognerà sciacquarlo accuratamente e poi sfilettarlo.

Procedimento

Vediamo la ricetta casalinga della zuppa di rombo facile e veloce da preparare. Pulire il rombo con molta attenzione. Tagliare la carne del rombo a fettine. Tritare l’aglio e il prezzemolo con l’aiuto di una mezzaluna o di un mixer. Prendere una padella e versarci un filo d’olio extravergine d’oliva. Mettere la padella a scaldare sul fuoco. Aggiungere l’aglio e il prezzemolo e far rosolare.

Mettere in padella anche i pezzi di rombo. Aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Quindi, sfumare con il vino bianco. Versare nella padella i due bicchieri di passata di pomodoro e coprire con un coperchio. Far cuocere per 25 minuti. Quindi servire in tavola e gustarsi questa buonissima e veloce zuppa.