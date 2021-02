Il Bonus bici non è esaurito. Avanti con le domande fino al 15 febbraio!

Il Bonus bici non è esaurito. Quindi avanti con le le domande fino al 15 febbraio 2021.

Infatti, il 14 gennaio, si è aperta un’ultima finestra per inoltrare la richiesta. Essa va effettuata tramite il sito buonomobilita.it, onde ottenere un rimborso fino a 500 euro per l’acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici.

Si tratta di una misura, introdotta dal Decreto Rilancio, che ha riscosso un enorme successo. Tant’è che la Legge di Bilancio 2021 ha preventivato la sua riproposizione.

La finalità ultima del progetto è quella di promuovere, quanto più possibile, l’utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile. E anche favorire un modo ecologico di spostarsi.

Poiché si tratta di una misura lanciata fino ad esaurimento fondi, essa è disponibile a singhiozzo. In base alle somme di volta in volta stanziate.

Nell’ultimo step, si è stimata la vendita di circa 350.000 veicoli, finanziati con 120 milioni di euro di fondi.

Il fenomeno della mobilità sostenibile

L’acquisto di mezzi, attraverso il Bonus bici, è stato davvero preso d’assalto. Non a caso, a fine maggio, i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente hanno dovuto, subito, chiedere maggiori finanze.

Sicché, a inizio giugno, si sono stanziati altri 70 milioni di euro. Per un totale, quindi, di 190 milioni di euro. Dopodiché, a novembre si era arrivati ad esaurire fondi per 215 milioni di euro.

Il Ministero dell’Ambiente, tuttavia, ha assicurato lo stanziamento di ulteriori 160 milioni di euro da parte della Legge di Stabilità 2021. Nei periodi, però, in cui i fondi vengono esauriti, occorre conservare i relativi documenti contabili, attestanti l’acquisto dei veicoli ed attendere un nuovo stanziamento.

Come anticipato, infatti, da ultimo, il 14 gennaio si è aperta una nuova finestra per inoltrare le domande. Quindi, il Bonus bici non è esaurito. E si può andare avanti con le domande fino al 15 febbraio 2021.

