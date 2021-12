È indubbio che siano le valute del momento. Se ne sente parlare sempre di più. Alcuni Stati si stanno muovendo per crearne una personale fuori dall’ordinario circuito bancario internazionale. Le valute digitali hanno fortemente attirato l’interesse dei risparmiatori quest’anno. Questo interesse scaturisce dal forte, e a volte incredibile, aumento di valore di queste monete virtuali. Ma anche dal fatto che è sempre più facile investire in criptovalute e guadagnare, anche grazie alla forte volatilità.

3 segreti nascosti per fare affari d’oro con le valute del momento e riempire il portafoglio di soldi

La regina delle valute digitali è il Bitcoin e le sue performance sono seguite regolarmente da milioni di piccoli investitori. Il Bitcoin ha terminato il 2020 a poco meno di 30.000 dollari e al momento dell’analisi 1 Bitcoin vale circa 56.000 dollari. Ma nell’arco dell’anno questa valuta digitale ha sfiorato i 70.000 dollari di valore.

Non c’è solo il Bitcoin, esistono letteralmente miglia di criptovalute che possono essere comprate. Ma su quale puntare e come acquistarle? Nelle righe seguenti riveleremo i 3 segreti nascosti per fare affari d’oro con le valute del momento e riempire il portafoglio di soldi.

La criptovaluta è un sistema di pagamento alternativo ai canali bancari tradizionali. Viene quasi esclusivamente utilizzata per transazioni sul web, infatti non esiste in forma fisica. Garantisce l’anonimato. Ovvero non si può risalire alle persone che si scambiano criptomoneta. Ma l’interesse maggiore per i piccoli risparmiatori non è il loro uso come forma di pagamento, bensì come forma d’investimento.

A questo punto sorge la domanda: poiché le valute digitali sono migliaia su quali investire? La risposta è semplice, sulle 10, massimo 15, valute con la maggiore capitalizzazione.

Segreto n. 1 meglio investire su quelle criptovalute che attirano il maggiore volume d’investimenti. Per individuare quali sono basta andare su un motore di ricerca e scrivere: criptovalute a maggiore capitalizzazione ed uscirà l’elenco delle criptomonete più comprate. Bitcoin, Ethereum Ripple, Litecoin, Cardano, Dogecoin, Neo, ecc.

Gli altri due segreti per guadagnare

Secondo segreto: semplifichiamo le modalità d’acquisto e puntiamo su un broker affidabile. Poiché l’obiettivo non è fare transazioni con le valute digitali, ma puntare sul loro apprezzamento per guadagnare, scegliamo una piattaforma sicura e affidabile. Ci sono molti broker che offrono investimenti in criptovalute, meglio scegliere quelli approvati da Consob. Meglio ancora se offrono la possibilità di pagamento tramite PayPal. Per investire in criptovalute basta attivare un conto gratuito su un broker, versare dei soldi e iniziare a investire. Le criptovalute si acquistano come una normale azione.

Segreto n. 3. Investiamo piccole cifre, quelle che possiamo permetterci di perdere e solo una parte del capitale dedicato all’investimento. L’investitore accorto punta su più monete, 4 o 5 e non su una sola. Inoltre non fa trading, ma acquista e mantiene in portafoglio con l’obiettivo di riempire il portafoglio di soldi nel tempo.

È curioso sapere che tutti possono creare le valute digitali. Questa operazione si chiama mining. Basta avere uno specifico software e un hardware adatto. Minare le valute digitali può fare guadagnare molto ma costa anche molto in termini di energia consumata. Ecco l’idea pazzesca di un allevatore per creare moneta digitale in modo legale.

Approfondimento

Ecco come tutti adesso possono comprare in Borsa questa valuta digitale dai rendimenti stratosferici