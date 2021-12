Le alterne vicende sportive e le notizie che arrivano dagli ambienti giudiziari certamente non incentivano all’investimento sull titolo. Di questi aspetti ce ne eravamo occupati già in un precedente report L’inchiesta sulle plusvalenze abbatte la Juventus in Borsa. I livelli chiave da monitorare nelle prossime settimane.

Tuttavia, dopo la settimana appena conclusasi potrebbe essere finalmente arrivato il momento di comprare azioni della Juventus. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 0,4049 euro dove le probabilità che si possa assistere a una ripresa del rialzo sono molto elevate.

Una prima indicazione della ripresa del rialzo si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 0,4267 euro. In questo caso il I obiettivo di prezzo si troverebbe in area 0,478 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 0,561 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 0,644 euro (III obiettivo di prezzo).

Gli investitori dovranno fare particolare attenzione al seguente scenario. Rialzo fino al I obiettivo di prezzo in area 0,478 euro e mancata rottura al rialzo. In questo caso si creerebbero le condizioni per un ritorno in area 0,24 euro o anche su livelli inferiori. Le prossime settimane, quindi, saranno decisive per capire cosa succederà nel medio/lungo periodo.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Avvertenza

Come scritto più volte, infatti, i titoli legati alle società sportive hanno un andamento abbastanza diverso da quello degli altri titoli quotati. Una vittoria o una sconfitta inattesa, infatti, posso provocare grosse escursioni di prezzo.

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 3 dicembre con un rialzo dell’1,12% rispetto alla seduta precedente a quota 0,4144 euro.

Time frame settimanale