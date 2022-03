Inflazione alle stelle e ricerca di rendimenti allettanti (come questi 2 BTP) spingono i risparmiatori a vagliare gli strumenti presenti sul mercato. Una scelta condivisibile che non deve mai prescindere da alcuni capisaldi della pianificazione finanziaria:

analisi della propria propensione al rischio;

definizione della durata dell’investimento (queste 5 lettere separano chi guadagna da chi perde soldi negli investimenti);

definizione dell’obiettivo dell’investimento.

Ultimamente, invece, sta dominando la preferenza verso strumenti di cui si sottostimano i potenziali rischi. A dirlo non siamo noi, ma le 3 autorità di regolamentazione del settore finanziario europeo.

A più riprese, infatti, questi Organismi stanno mettendo in guardia i risparmiatori sui possibili rischi legati alle cripto-attività. Dunque attenzione perché questo prodotto in portafoglio potrebbe essere insidioso. Il loro appeal è aumentato negli ultimi anni ma non deve portare a compiere il classico passo più lungo della gamba.

La mini-guida delle 3 Autorità di regolamentazione finanziaria europea

In una recente nota congiunta, queste Autorità hanno affermato che “numerose cripto-attività sono altamente rischiose e speculative”. Tradotto, si tratta di strumenti poco o per niente adatti al piccolo risparmiatore. Il riferimento vale sia in ottica di strumenti di investimento che come mezzo di scambio e/o pagamento.

A dirlo sono l’EBA (Autorità Bancaria Europea), l’ESMA (Autorità degli strumenti finanziari) e l’EIOPA (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali).

Inoltre sui portali delle tre Autorità vi è una mini-guida con tutti gli aspetti da considerare prima di un possibile investimento in criptoasset. Sintetizziamo i punti chiave delle loro raccomandazioni.

Attenzione perché questo prodotto in portafoglio è una potenziale piccola bomba che potrebbe azzerare tutto il denaro investito

Senza giri di parole, le 3 Autorità avvisano sui possibili rischi legati alle criptovalute:

perdita integrale del denaro investito;

forti escursioni dei prezzi sul mercato in brevi lassi temporali. Inoltre segnalano la scarsa trasparenza nella determinazione dei prezzi e l’esecuzione delle transazioni negli scambi. A volte, infine, alcune criptovalute risultano concentrate in poche mani, con inevitabili ripercussioni sui prezzi e la loro liquidità;

frodi, truffe, attacchi informatici, errori operativi;

possibilità quasi nulla di protezione o risarcimento se le cose vanno male. Gran parte delle cripto-attività non sono regolamentate nell’UE. L’investitore in questi strumenti è quindi privo delle garanzie e/o tutele previste per gli investitori sui mercati regolamentati (reclami, ricorsi, etc).

Volendo parafrasare una metafora calcistica, spesso gli allenatori raccontano che già il non aver preso goal è una mezza vittoria. Tradotto, il risparmio va anzitutto tutelato in prima persona, evitando ad esempio di seguire le mode. Oppure, peggio ancora, di investire in strumenti di cui non si comprendono appieno le regole di funzionamento sottostanti.

Approfondimento

Ecco come guadagnare fino all’11% all’anno anche con piccole somme sul conto corrente.