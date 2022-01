Tra i primi alimenti che si impara ad apprezzare da piccoli ci sono il latte, le uova e anche le patate. Sono molto nutrienti e utili per la crescita, ma anche da adulti apportano tanti elementi importanti. Per fortuna sono anche economici e molto versatili. Infatti, in cucina vengono usati spesso per piatti sia salati che dolci. Combinare le uova con altri ingredienti è facile e ci permette di creare tanti secondi gustosi. Ecco 2 ricette semplici con questi ingredienti.

Con uova e patate e poco altro si possono preparare 2 ricette per un secondo piatto veloce ed economico

Nidi di patate con uova

Ingredienti per 4 persone:

4 uova;

1 kg di patate;

50 g di burro,

latte;

sale e pepe.

Cuocere in acqua leggermente salata le patate. Una volta cotte, sbucciarle e schiacciarle oppure usare un passaverdura per un risultato migliore. In un tegame versare le patate, aggiungere qualche cucchiaio di latte, il burro e un pizzico di sale. Cuocere su fiamma bassa qualche minuto, continuando a mescolare. Spegnere la fiamma. Imburrare adesso 4 terrine o delle forme rotonde, versare il purè e farlo aderire alle pareti. A questo punto rompere un uovo per ogni nido di patate, pepare e cuocere in forno a 170 gradi per pochi minuti, il tempo di far rapprendere l’albume. Per una versione più saporita, si può insaporire l’uovo anche con del formaggio a pasta dura grattugiato o con dei pezzetti di provola.

Ed eccone un’altra con uova e prosciutto

Uova affogate

Ingredienti per 4 persone:

4 uova;

40 g di burro;

30 g di farina;

500 ml di latte;

150 g di prosciutto cotto;

noce moscata;

acqua;

aceto;

sale e pepe.

In un tegame versare qualche litro di acqua e un cucchiaio di aceto e fare sobbollire. A questo punto rompere le uova una ad una e con un mestolo coprire il tuorlo con l’albume. Appena si saranno cotte, toglierle con una schiumarola e metterle per qualche minuto in una ciotola con acqua fredda e poi scolarle. In un pentolino mettere il burro, farlo sciogliere e unire la farina, mescolando. Versare poi il latte a poco a poco, sempre mescolando, e dopo unirvi un po’ di noce moscata grattugiata, un pizzico di sale e uno di pepe. Appena la besciamella è pronta, spegnere il fuoco, imburrare una pirofila e versarne un po’. Disporre le uova e il prosciutto, a striscioline o tritato, coprire il tutto con il resto della besciamella e passare in forno per circa 10 minuti a 180 gradi.

Se siamo a corto di idee per la cena, con uova e patate e poco altro si possono preparare 2 ricette per un secondo piatto veloce ed economico.