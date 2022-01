Gli involtini sono un secondo piatto ricco di gusto e sapore. Nella maggior parte dei casi vengono preparati con la carne di pollo arricchita da gustose verdure di stagione. Tuttavia, in cucina andiamo alla continua ricerca di preparazioni nuove, gustose e appetibili. Ricette che ci consentano di variare le nostre preparazioni durante i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici. In tal senso, alla continua ricerca di novità gli involtini che andremo a presentare in questa ricetta rappresentano un curioso mix di odori, sapori e croccantezza. Infatti, con ingredienti dolce e salati, morbidi e croccanti, possiamo realizzare preparazioni delicate, golose e innovative.

Amore per la natura

Nella ricetta che proponiamo oggi utilizzeremo la carne di maiale mescolata con i dolci sapori della natura. Il cavolo nero, spesso adoperato in cucina come contorno, e la mela, meravigliosa alleata di numerose preparazioni dolci e salate. Con la mela, per esempio, possiamo realizzare facili merende per i bambini, ma anche golosi contorni con le verdure di stagione. Nel corso della ricetta, andremo poi a dare al piatto un tocco di croccantezza spingendo ulteriormente sul sapore. Infatti, si sciolgono in bocca questi involtini di carne cucinati in padella ripieni con mele, cavolo nero e un croccante ingrediente.

Vediamo gli ingredienti e la preparazione degli involtini di lonza di maiale per 4 persone:

12 fettine sottili di lonza di maiale;

4 mazzi di cavolo nero;

2 mele gialle;

12 fettine di bacon;

12 foglie di cavolo nero;

½ bicchiere di vino bianco;

100 ml di brodo;

4 cucchiai di farina 00;

2 rametti di rosmarino;

50 gr. di miele;

100 gr. nocciola a scaglie;

olio extravergine d’oliva, sale, pepe q.b.

Puliamo il cavolo nero eliminando la parte del gambo e lasciamo sbollentare le foglie in una pentola colma d’acqua per circa 5 minuti. Infine scoliamolo e lasciamo che si freddi.

Nel frattempo, dedichiamoci alla pulizia della carne: eliminiamo eventuali pezzettini di grasso dalle fettine di lonza. Laviamo e sbucciamo le mele, eliminiamo il torsolo e dividiamole in 6 spicchi per ognuna. Arrotoliamo ogni spicchio in una fettina di bacon e in una foglia di cavolo nero. Infine, avvolgiamo il tutto in ciascuna fettina di lonza, realizzando degli involtini e fissandoli con uno stecchino.

Infariniamo leggermente gli involtini e rosoliamoli sui 4 lati in una padella antiaderente con 3 cucchiai d’olio e una manciata di rosmarino. Sfumiamo con il vino bianco a fiamma vivace e bagniamo con il brodo caldo. Aggiustiamo di sale e pepe, e copriamo la padella cuocendo gli involtini per circa 8 minuti, girandoli di tanto in tanto.

Tocco finale

Trascorso il tempo, spegniamo la fiamma e posizioniamo gli involtini sul piatto da portata. A questo punto, li guarniamo con un filo di miele e qualche scaglia di nocciola. Infine, possiamo servire i golosi involtini in tavola.

Approfondimento

