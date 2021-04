I litigi più comuni nel vicinato sono riconducibili agli animali, cani e gatti, perché sfuggono facilmente al controllo. Ecco 3 rimedi naturali eccezionali per evitare che il cane del vicino faccia cacca sulla porta di ingresso o nel giardino. Si tratta di semplici accorgimenti che tengono lontano i piccoli amici pelosi evitando litigi e malintesi. Ma vediamo cosa usare per risolvere il problema in modo naturale.

Se il cane del vicino fa i suoi bisogni davanti alla porta di casa o nel pianerottolo del condominio, si può iniziare con lavare le aree interessate con aceto bianco. Preparare una soluzione con acqua tiepida e il 10% di aceto bianco e pulire le zone interessate. Questa operazione permette di igienizzare le superfici.

Come repellente naturale per gli amici pelosi utilizzare la polvere d’aglio. Ad esempio, cospargere di polvere vasi o aiuole. Questo rimedio è ottimo ma richiede una quantità elevata di polvere di aglio, perché l’odore si deve sentire per far si che il cane non si avvicini.

Un altro consiglio che da fastidio ai cani e gatti è il pepe bianco o pepe di Cayenna. Per realizzare un repellente naturale, bisogna prendere un cucchiaio di pepe, metterlo in un bicchiere e aggiungere dieci cucchiaini di acqua. Mescolare il tutto e inserire la miscela all’interno di una bottiglietta spray. Spruzzare nelle zone interessate.

Cambio di abitudini

Questi rimedi sono utili anche a far cambiare abitudini ai nostri cani o gatti allontanandoli con odori poco piacevoli ma innocui per la loro salute.

Inoltre, per educarli in modo corretto, sé possibile, sfruttare l’odore su vecchi indumenti del padrone. Ad esempio: vecchie coperte, vestiti dismessi e posizionarli dove si vuol tenere l’amico peloso. In questo modo si può indurli a stare in un ambiente invece che in un altro e a fare i loro bisogni in un altro luogo.