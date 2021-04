Con i detergenti naturali si possono ottenere risultati a volte di gran lunga superiore a quelli in commercio. I detersivi hanno un peso importante sul bilancio familiare e per risparmiare senza perdere qualità nella pulizia della casa bisogna osservare alcuni accorgimenti. È importante utilizzare questi 5 detergenti naturali per la casa ed ottenere risultati eccellenti buttando via detersivi dispendiosi. Si tratta di detergenti di facile e comune utilizzo. Vediamo quali sono.

I detergenti naturali permettono di pulire casa in modo conveniente e salutare. Abbiamo parlato molte volte del bicarbonato di sodio e dei suoi utilizzi sia in estetica sia per la pulizia della casa. Il bicarbonato di sodio è ottimo per eliminare le incrostazione dal forno e dalla vasca del bagno.

Ottimo anche per la pulizia dei tappeti. Basta cospargere il tappeto con il bicarbonato di sodio, fare agire qualche ora e poi aspirare con l’aspirapolvere.

Utilissimo per neutralizzare e sgrassare i cattivi odori degli scarichi. È sufficiente preparare una soluzione con acqua tiepida, mezza tazza di bicarbonato e mezza tazza di aceto bianco. Buttare la miscela nello scarico e lasciare agire per 15 minuti, poi risciacquare con acqua tiepida.

Il bicarbonato utilizzato come sgrassatore è uno dei migliori detergenti naturali.

Anche il succo di limone è un ottimo sgrassatore, utilissimo anche per eliminare macchie e lucidare oggetti di metallo.

L’aceto bianco dai mille usi

L’aceto bianco oltre ad essere utilizzato in lavatrice come disinfettante è un ottimo ammorbidente naturale. Inoltre, è un detergente universale perché disinfetta, deodora, sgrassa, rimuove lo sporco anche più ostinato. Ideale per pulire finestre e balconi. Si può utilizzare diluito con acqua calda o da solo.

L’acqua calda ha un potere sgrassante

L’acqua calda potenzia qualsiasi detergente. Utilizzare l’acqua calda con un bicchiere di aceto bianco per lavare i pavimenti e renderli splendenti. Bisogna fare attenzione ai pavimenti delicati perché è indispensabile sostituire l’aceto con un altro detergente o limitarsi ad utilizzare solo l’acqua calda.

Il borace per la pulizia del vaso wc

È importante utilizzare questi 5 detergenti naturali per la casa ed ottenere risultati eccellenti buttando via detersivi dispendiosi. Nei cinque detergenti abbiamo compreso anche il borace. Si tratta di un minerale alcalino, utilizzato per eliminare la muffa. Si può utilizzare per lavare il modo approfondito il vaso wc. Però, bisogna fare molta attenzione perché il borace può essere tossico e bisogna stare attenti alla conservazione e all’utilizzo.

Per la pulizia del vaso wc è consigliato versare una tazza di borace nel vaso wc la sera e lasciare riposare tutta la notte, la mattina seguente sciacquare.