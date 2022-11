I 7 segreti su come trovare un buon lavoro in poco tempo in Italia

Trovare lavoro in Italia non è poi così difficile, ma trovare un lavoro che piaccia è decisamente più complicato. Eppure ci sono dei piccoli trucchi, che molti non conoscono, che, se adottati, potrebbero portare a trovare un lavoro soddisfacente molto velocemente. Di seguito elencheremo alcuni suggerimenti utilissimi e poco conosciuti su come trovare un buon lavoro in modo semplice e rapido. Attenzione, potrebbe anche non essere il lavoro dei nostri sogni, quello della vita. Ma se ci piace possiamo cominciare da questo per poi, col tempo, mettersi in cerca di una occupazione ancora migliore.

Prima di scoprire i 7 segreti su come trovare un buon lavoro, occorre avere ben chiaro che trovare lavoro è un lavoro. Il lavoro non arriva per caso, occorre cercarlo. Ma per trovare un lavoro che ci soddisfi occorre mettere più impegno e, soprattutto, occorre avere le idee chiare. Chi cerca lavoro deve sapere esattamente cosa vuole, avere ben chiaro l’obiettivo. Se l’unica esigenza è guadagnare, allora sarà semplice trovare un qualsiasi posto retribuito. Se invece, per esempio, l’obiettivo è di volere lavorare nel pubblico, occorre mettersi in cerca di vari concorsi. Tra l’altro, in Italia negli ultimi mesi la quantità dei concorsi per un posto nell’amministrazione pubblica è elevata.

I 7 segreti su come trovare un buon lavoro avendo le idee chiare

Qual è il modo migliore per trovare lavoro? Cercare esattamente ciò che si desidera. La risposta sarà banale ma non è per niente scontata. Sapere ciò che si vuole permette di concentrare le ricerche verso le offerte di lavoro per noi interessanti, candidandosi solo per quelle proposte occupazionali. Il primo segreto è non offrirsi per ogni tipo di lavoro.

Alcune occupazioni potrebbero essere molto distanti dal nostro profilo e quindi non adatte. Rispondere a queste offerte non solo è inutile, ma potrebbe essere anche controproducente. Invece meglio concentrarsi su ciò che si desidera, ovviamente in allineamento con le nostre esperienze e la nostra formazione. Aggiornare il cv è il secondo passo per trovare il lavoro che si desidera, perché permette di avere chiaro a quali obiettivi possiamo aspirare.

Una volta in possesso di un cv aggiornato e personalizzato, è il momento di passare all’azione. Il web è un ottimo strumento per cercare un lavoro, in particolare le piattaforme social. LinkedIn nel tempo si sta distinguendo come luogo utile dove trovare una occupazione soddisfacente. Non solo sono pubblicati molti annunci, ma ci permette di tessere delle relazioni con persone che operano nel settore nel quale vorremmo lavorare.

Gli altri 4 passi da compiere per trovare il lavoro più facilmente

Il web può essere utile anche per candidarsi direttamente e non solo per trovare le offerte di lavoro. Le offerte di lavoro delle aziende in cui vorremmo inserirci potrebbero sfuggire in una ricerca sulle varie piattaforme web. Ma certamente non possono sfuggire le richieste di profili pubblicate sui siti delle aziende stesse. Oramai quasi tutte le società hanno una pagina in cui segnalano i posti vacanti che vorrebbero ricoprire. Quindi il quarto passo è analizzare sul web nelle pagine dedicate delle aziende di nostro interesse le figure ricercate.

Una candidatura spontanea è un quinto trucco molto efficace. Inviare un cv ad una azienda, anche senza una specifica offerta, mostra volontà e determinazione e aiuta a mettersi in mostra. Quindi possiamo inviare spontaneamente il nostro cv via email all’azienda, meglio se indirizzato al responsabile del personale. Per trovare il suo nome basta una ricerca su LinkedIn o sulle pagine dell’azienda. Oppure chiamando direttamente in segreteria e chiedendo del suo nome. Per fare più colpo si potrebbe inviare anche una lettera su carta indirizzata alla persona, invece che una email.

Per trovare lavoro più facilmente è meglio curare anche la rete offline

Partecipare a workshop, conferenze del settore ed eventi nell’ambito dell’occupazione desiderata permetterà di stringere conoscenze utili. Quindi il sesto passo da compiere è informarsi sugli eventi che ruotano attorno all’azienda o al settore in cui vorremmo intraprendere la carriera. Curiamo la rete online, ma anche quella offline è altrettanto importante.

Infine, come ultimo passo, non smettiamo mai di formarci. Seguire corsi di formazione nel settore di nostro interesse permetterà di tenerci sempre aggiornati sulle novità. Inoltre ci aiuterà a conoscere nuove persone e ad avere un cv al passo con i progressi. Il continuo aggiornamento ci metterà in mostra e potremo rivelarci una risorsa preziosa per una azienda che vuole battere la concorrenza.

Chi non ha esperienza o un titolo di laurea non deve scoraggiarsi. Non sempre i lavori ben pagati richiedono titoli specifici. Per esempio, anche grandi società internazionali della grande distribuzione ricercano diplomati ed offrono stipendi molto interessanti. Ad esempio, Lidl ha un’offerta che riguarda una mansione di responsabilità e quindi un ottimo trampolino di lancio per chi volesse iniziare una brillante carriera.