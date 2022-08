Negli ultimi anni non può mancare in cucina un piccolo elettrodomestico che ha rivoluzionato il modo di cuocere alcuni alimenti. Molti, infatti, utilizzano sempre più assiduamente la friggitrice ad aria, una sorta di piccolo fornetto a induzione che cuoce grazie all’aria ventilata calda. Può raggiungere temperature molto alte in brevissimo tempo e sembrerebbe più comodo preparare alcuni piatti, senza sporcare padelle e piano cottura.

Sono tantissime le marche che propongono diversi modelli, grandezze e funzioni, in base ai componenti della famiglia e all’utilizzo. Con questo elettrodomestico non è possibile soltanto preparare fritture più leggere, ma delle pietanze che solitamente cuciniamo in padella o al forno.

Zucchine e melanzane

La friggitrice ad aria permette di cuocere tantissime pietanze in poco tempo, senza dover stare davanti i fornelli e sporcare diverse padelle. Oltre a friggere pesce, bocconcini di carne e patatine, potremmo realizzare delle golose zucchine alla scapece, ottimo come secondo piatto.

Quindi, tagliamole a rondelle, mettiamole nel cestello e aggiungiamo sale, un filo d’olio, impostiamo la temperatura a 200 gradi e cuociamo per 15 minuti. Prepariamo una marinatura a parte con olio, aceto bianco, menta, pepe e sale, appena le zucchine saranno pronte lasciamole in questo preparato per 20 minuti prima di servirle.

Tra le 3 ricette facili per cucinare con la friggitrice ad aria, non può mancare un piatto a base di melanzane, goloso e appetitoso. Possiamo disporre delle fette sottili direttamente nella friggitrice ad aria e creare degli strati con passata di pomodoro, basilico, grana, ricotta e mozzarella. Se vogliamo velocizzare la cottura, grigliamo le melanzane in padella oppure inseriamole crude e impostiamo 200°C per 20 minuti almeno.

3 ricette facili per cucinare con la friggitrice ad aria gustosi secondi

Per realizzare un secondo a base di carne, non accendiamo la griglia ma usiamo la friggitrice ad aria per cuocere hamburger di carne in pochissimi minuti. In questo modo non creeremo troppo fumo in casa e saranno succosi e teneri. Versiamo un po’ d’acqua sul fondo e adagiamo nel cestello l’hamburger di medie dimensioni, in 5-7 minuti a 200 gradi sarà pronto da gustare.

I trucchi per cotture perfette

La friggitrice ad aria serve per cuocere piatti salati e dolci, risparmiando sulla bolletta e sui tempi di cottura, ma è bene seguire alcuni accorgimenti.

Per ottenere piatti perfetti, per quanto riguarda le cotture più lunghe, sarebbe meglio agitare il cestello più volte, per avere cibi croccanti e ben cotti.

Bisognerebbe, poi, ungere la griglia interna o aggiungere sul fondo mezzo bicchiere d’acqua, così le pietanze non si attaccheranno.

Evitiamo di lavare i componenti in lavastoviglie, meglio farlo a mano. Infine, ricordiamo di non mettere nel cestello eccessive quantità di cibo, ma solo quello previsto, altrimenti i risultati saranno pessimi.

